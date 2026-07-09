Террор против мирных жителей – признак бессилия России: интервью с комбатом "Ахиллеса" Юрием Федоренко

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко дал интервью журналистке 24 Канала Альбине Подгорняк.

В ходе беседы военный проанализировал причины усиления российского ракетного террора во время саммита НАТО, раскрыл тактику "маскарада" оккупантов на передовой и оценил эффективность украинской ПВО против различных типов воздушных целей.

Юрий Федоренко подробно рассказал о крайней необходимости в ракетах для систем Patriot, обозначил экономические и социальные последствия украинских ударов по территории России, а также обратился к гражданам с призывом поддерживать Силы обороны Украины.

Юрий Федоренко дал интервью в видеоформате. 24 Канал публикует беседу в текстовом варианте.

Почему Россия усиливает обстрелы во время саммита НАТО

Россия непрерывно запускает "Шахеды" и баллистические ракеты по территории Украины. Почти постоянно звучит тревога. Песков сегодня заявил, что Россия не собирается начинать Третью мировую войну, потому что, мол, Россия выступает за мир. Хотя на самом деле речь здесь идет о ресурсах, скорее всего. Насколько же в России еще хватит ее ресурсов? Какова реальная ситуация на линии боевого столкновения? Об этом мы беседуем с командиром батальона беспилотных систем "Ахиллес" Юрием Федоренко. Юрий, чего Россия пытается добиться своими ударами по гражданскому населению во время саммита НАТО?

Все достаточно просто. Россия, как террористическая страна, которой она была в прошлом веке, которой она является сейчас и которой будет в будущем, пытается выполнить основную задачу – уничтожить основной капитал той страны, против которой они воюют. В данном случае это Украина, а основным капиталом нашего государства являются люди.

Если мы проанализируем различные войны, обратимся к истории и посмотрим, что происходило с теми странами, которые осуществляли аннексию в отношении соседних стран или тех, против которых вели захватническую войну, мы увидим интересную закономерность.

В тот момент, когда захватчик подходит к пределу, когда не может выполнить основные поставленные перед собой задачи, когда начинает терпеть неудачу и когда фактически исход войны будет не в его пользу, первое, что захватчик начинает делать, – это более интенсивно терроризировать гражданское население.

Если мы посмотрим на времена Второй мировой войны, когда фашистская Германия поняла, что все, они проигрывают войну и шансов выиграть нет, они начали безжалостно запускать дополнительные обороты машины смерти: пытать, убивать, мучить. Точно то же самое делает фашистско-путинская Россия в данный момент.

Зачем это нужно Путину? Они живут в Кремле в параллельной реальности. В какой именно?

Силовики Вооруженных сил Российской Федерации сейчас находятся на гребне волны возможностей. Пока продолжается война против Украины, у них есть финансирование, обеспечение, условный авторитет в обществе, в том числе профессиональный и карьерный рост.

Чтобы получать награды, благосклонность и иметь возможность зарабатывать на войне, нужно демонстрировать базовые результаты, которые удовлетворили бы диктатора Путина.

Интервью Юрия Федоренко – смотрите видео:

Тактика "маскарада" российских войск на передовой

Какие именно результаты они пытаются продемонстрировать руководству в Кремле и какими методами пользуются на поле боя?

Что делают российские полковники и генералы? Они выдают желаемое за действительное, применяя на линии боевого столкновения так называемую тактику "маскарада". То есть это личный состав российско-оккупационных войск, который проникает между боевыми порядками Сил обороны.

Периодически они переодеваются в гражданскую одежду, максимально остаются незаметными, не вступают в перестрелки, имеют приказ четко обходить любые угрозы.

Их задача – добраться до прифронтового поселка и занять выгодный рубеж с точки зрения создания той картинки, которую необходимо продемонстрировать российским полковникам и генералам для диктатора Путина.

Что это значит? Быстро развернуть "аквафреш" – это русская тряпка, их флаг – и сфотографироваться на дрон. И несмотря на то, что тот, кто занимается "флаговтиком" возле какого-то знакового места, будет ликвидирован через 30 секунд или 3 минуты.

Кстати, это очень хорошо демонстрируют общевойсковые подразделения, в частности 92-я штурмовая бригада.

Неоднократно показывала видео, когда вот здесь он разворачивает тряпку, "Мавик" делает фотографию, и через 30 секунд оккупант уничтожается. Но информационный повод уже дан. Во-первых, диктатор Путин получает не соответствующую действительности информацию о реальном положении дел на фронте, где находятся его войска.

Параллельно работает пропаганда. Когда нет успехов, нужно качать пропаганду. Опять же, это Йозеф Геббельс сказал в свое время, министр пропаганды фашистской Германии. Они работают по его методикам. Они пытаются максимально раздувать информационный повод, чтобы показать: вот, смотрите, в так называемой СВО, по сути войне против Украины, есть какая-то целесообразность.

И следующая составляющая – это инструмент влияния на некоторых мировых политиков, которые в прежние времена не всегда ориентировались на разведку своих стран и спецслужбы, а ориентировались на социальные сети.

На сегодняшний день, как мне кажется, из того, что мы видим в публичном пространстве, подобные страны все-таки начали приходить к тому, что читают разведывательную информацию, опираясь на собственные разведки, а не на социальные сети.

Поэтому логика ударов по гражданскому населению очень проста. Противник не может достичь желаемых результатов на линии боевого столкновения. Противник начинает нести колоссальные потери в своей боеспособности, а также в инвестиционной привлекательности для тех, кто был готов инвестировать в Россию. И как следствие, им нужно заставить украинцев подписать так называемый мирный договор, который, по сути, является капитуляцией, поскольку требования Российской Федерации в отношении своих намерений по завоеванию украинского государства остаются неизменными.

Статистика сбитых воздушных целей и дефицит систем Patriot

Как вы оцениваете текущую эффективность нашей противовоздушной обороны против различных типов вооружения, применяемого противником?

Противник понимает очень важные базовые вещи. Беспилотники, которые он применяет, крылатые ракеты и баллистические ракеты всегда летят в комплексе.

Почему? Потому что это один из способов перегрузить наши системы радиолокационного обнаружения. И только комбинированные атаки обеспечивают наибольшую результативность с точки зрения попадания.

Какие же категории целей Силы обороны Украины сбивают более чем эффективно?

"Шахеды" с пропеллерной тягой: мы реально сбиваем до 90%.

Реактивные "Шахеды": здесь ситуация будет иной по статистике. Если речь идет о прифронтовых городах, статистика успешного применения противником этих средств будет выше из-за высокой скорости, минимального времени обнаружения и минимального времени на сбивание. Если мы говорим о городах в глубине страны, в частности о Киеве, статистика сбивания реактивных "Шахедов" будет в разы выше.

Крылатые ракеты: боевая авиация Украины и средства противовоздушной обороны, имеющиеся на нашем вооружении, сбивают до 90% крылатых ракет.

И остается лишь один нерешенный вопрос, на котором противник в данный момент делает массивный акцент. Они собрали все возможные и невозможные именно баллистические ракеты, потому что против баллистики есть только одно средство противовоздушной обороны в мире, которое работает эффективно. Это система Patriot.

Чтобы сбить одну баллистическую ракету, нужно запустить, подчеркиваю это, как минимум две ракеты из "Пэтриота". И это не гарантия, что мы ее сбьем. Далеко не гарантия.

Как следствие, какова ситуация с самими установками "Пэтриот"? Их в мире есть определенное количество. Есть определенное количество в Украине. Нам нужно больше. Но каждая система нуждается в ракетах.

Ракеты производят Соединенные Штаты Америки. Сейчас на саммите, который проходит между странами Североатлантического альянса, уже достигнуто принципиальное соглашение и договоренность о том, что определенное количество предприятий, расположенных в Европейском союзе, получат возможность производить эти ракеты. Это означает, что их станет больше в мире. А если их станет больше в мире, то их станет больше и в Украине.

Более того, украинская сторона заявляет: "Послушайте, друзья, мы – высокотехнологичное государство, и если вы предоставите лицензию, мы сможем самостоятельно производить и собирать эти самые ракеты". Поэтому, помимо принятия необходимых решений о дофинансировании и увеличении производственных мощностей по созданию ракет типа "Пэтриот" на базе стран ЕС, мы активно работаем над тем, чтобы иметь такую же возможность и у себя. Тогда мы сможем сказать, что значительное количество баллистических ракет, представляющих основную угрозу для гражданского населения Украины и для нашей территории, мы также сможем сбивать.

Однако помним, что идеальной системы противовоздушной обороны нет в мире – ни в Соединенных Штатах Америки, ни в какой-либо другой стране. В том числе и знаменитая система противовоздушной обороны, многоэшелонированный израильский "Железный купол". Он также не является совершенным. Он не перехватывает все 100% воздушных целей.

Поэтому, обращаясь к украинцам, друзья, я искренне прошу вас: пожалуйста, когда звучит воздушная тревога, направляйтесь в укрытия. Я понимаю, что есть усталость, поверьте мне, она ощущается.

Я понимаю, что есть сомнения: а защитит ли бетонный подвал панельного девятиэтажного здания? Возникают вопросы. Но поверьте, что статистически, из собственного опыта могу сказать.

Нас атаковали восемь месяцев назад. Противник сбросил на город Купянск, в котором мы в то время находились, на наш командный пункт (это панельное девятиэтажное здание) шесть управляемых авиабомб. Да, у нас были раненые, да, мы все были оглушены. Да, противник вывел командный пункт из строя, но у нас система в "Ахиллесе" дублирована.

Если погибает командир, подразделение продолжает эффективно вести боевые действия на участке, сразу же включается система замены подготовленного офицера и подготовленных командных пунктов. Мы работаем по принципу гидры: одну голову отрезали – другая отрасла. Но над нами сверху все было разрушено, а весь личный состав остался жив. И я сейчас с вами могу сидеть и свободно общаться.

Поэтому выжить в подвале многоэтажки, даже панельной, гораздо больше шансов, чем на девятом или восьмом этаже. Поэтому искренне прошу, пожалуйста, сохраните свою жизнь, сохраните свое здоровье.

Разрушение российского экспорта и внутреннего рынка топлива

Какие экономические последствия для России имеют наши удары по их территории и нефтеперерабатывающей инфраструктуре?

Что касается перспектив возможностей нашего государства. Мы подорвали способность России, защищая себя, наполнять свой бюджет до максимальной мощности за счет продажи нефтепродуктов. Они теряют миллиарды долларов ежедневно.

Каждый миллиард долларов – это дополнительные патроны, дополнительный солдат, дополнительные снаряды, дополнительные беспилотники, дополнительные ракеты, которые противник мог бы запускать по территории Украины.

Мы уничтожили значительное количество складов боевой авиации, предприятий, производящих комплектующие и собирающих готовые образцы военного вооружения. В результате мы подорвали способность противника привлекать в огромных объемах инвестиции, связанные с военно-промышленным комплексом. Речь идет о том, что Россия продает свои средства противовоздушной обороны другим странам, а также занимается обучением личного состава и обслуживанием техники, поставляет ракеты. Ведь весь мир увидел, что их средства противовоздушной обороны вовсе не "вторые в мире". Они обстреливают свои же жилые дома.

И следующая составляющая – это защита инвестиций. Те, кто планировал инвестировать в Российскую Федерацию, сейчас приостанавливают свои планы, потому что понимают, что могут не просто не заработать, а реально потерять то, что вложат.

Все это приводит к тому, что мы сейчас наблюдаем в России определенный дефицит топлива для гражданского населения. Но это лишь та картина, которую мы видим на поверхности. Давайте погрузимся глубже: что происходит у аграриев? Им нечем собирать зерно, заправлять тракторы. А это значит, что когда страдает внутренняя логистика, автоматически растут цены на продукты питания, возникает продовольственный кризис, возникает экономический кризис. Потому что работа предприятий, тем более как это организовано в Российской Федерации: здесь собирается одна деталь по принципу Советского Союза, здесь другая, здесь третья, а вот здесь уже собирается готовое изделие. Все это требует топлива для логистики. Это лишь один из примеров.

И сейчас у них начались проблемы не только с ростом цен и невозможностью собрать урожай, но и с обеспечением приоритетных статей расходов, в том числе с снабжением своих войск. В результате мы, защищая себя и нанося удары по России, приблизились по своим технологическим возможностям к тому моменту, когда со временем врагу придется принять решение о прекращении боевых действий.

Радикализация российской молодежи и угроза для режима Путина

Видим ли мы уже какие-то признаки того, что внутренняя ситуация в России начинает шататься под этим давлением?

Если вы посмотрите, этот градус уже измеряется. Пропагандисты, друзья террориста Гиркина, такие же террористы, уже начинают в унисон даже на федеральных каналах говорить о том, что, ну, уже пора бы и завершить эту войну. А почему так происходит? Почему включаются федеральные каналы? Это еще один очень интересный инструмент влияния на Россию.

О чем мы сейчас должны сказать? Посмотрите, о чем говорит социология. В районах, где нечего есть, где не собирается урожай, где нет топлива, где прилетают украинские дроны и ракеты по законным военным целям, поддержка Путина, "Единой России" и войны против Украины стремительно снижается.

Далее по территории Российской Федерации, вдумайтесь: возрастная группа 18 – 30 лет, именно эта группа людей – из них более 60% настроены радикально по отношению к действующей власти в России. Что это значит? Что более 10 миллионов россиян в возрасте от 18 до 30 лет будут готовы выйти с коктейлями Молотова на противостояние, когда взорвется и соберется та самая критическая масса. А критическую массу, чтобы это произошло, сформируем именно мы, украинцы, своей титанической работой, своим трудом и своим влиянием на противника.

Поэтому в заключение своей мысли я хочу сказать:

Гражданскому населению, подлежащему воинской повинности: присоединяйтесь к армии через рекрутинг.

присоединяйтесь к армии через рекрутинг. Для тех, кто находится в СОЧ (самовольное оставление части): выберите подразделение, вернитесь по упрощенной процедуре. Это сейчас действительно работает.

выберите подразделение, вернитесь по упрощенной процедуре. Это сейчас действительно работает. Тем, кто не является военнообязанным или имеет бронирование: работайте эффективно на своем месте, поддерживайте Силы обороны и обязательно берегите свою жизнь и здоровье.

Мы с вами должны и имеем такие возможности фактически оказать давление на Российскую Федерацию и вызвать, собрать ту критическую массу, которая разорвет Россию изнутри. Разорвет не в плане распада ее на мелкие части и коренные народы. К сожалению, мне бы хотелось, чтобы это произошло, но это очень маловероятно. Однако смена власти в Российской Федерации может произойти, и диктатор Путин может покинуть свой трон. А когда он его покинет, то совершенно очевидно, что на него спишут все долги. И как следствие, тот самый мирный договор и завершение активной фазы боевых действий против Украины произойдут на следующий день.

Означает ли это, что все те россияне, которые сейчас участвуют в боевых действиях, фактически, ну, если останутся в России, то они не будут наказаны? Или если будут, то каким образом? Как вы видите эту коллективную ответственность россиян?

А все зависит от того, на каком этапе мы завершим войну. Если мы окажем такое давление, что Россия окажется в состоянии распада, тогда мы сможем потребовать от них выплаты репараций и привлечь к ответственности каждого, кто принимал решения об уничтожении гражданского населения Украины, каждого, кто наносил удары – боевую авиацию, ракетчиков, и каждого, кто совершал преступления против украинцев.

Понятно, что по принципу и по аналогии с тем, как это было во время Второй мировой войны, значительное количество простых солдат будет амнистировано. Ну, те, кто не совершал тяжких преступлений – это мировая практика. Но в случае, если мы не заставим Россию дойти до такой отметки, а они закончат войну по "доброй воле" (ну, вроде как по доброй воле, которая будет обеспечена невозможностью продолжения ведения боевых действий), тогда не стоит рассчитывать на то, что мы сможем законным образом привлечь подавляющее большинство тех преступников, которые нас убивали, к предусмотренной международным правом ответственности. Нет, этого не произойдет. Это нужно понимать.

Они по-прежнему будут ходить по земле, будут ездить на море, пить прохладительные коктейли и напитки, не беспокоясь о том, что у них руки в крови. А на суд высших сил, на Божий суд, рассчитывать не стоит. Поэтому это отдельная составляющая, о которой мы должны позаботиться уже сейчас – чтобы топ-преступники, хотя бы топ-преступники, нашли в том прохладном напитке свой цианид, в темном подъезде свой нож, и чтобы они генетически боялись вновь нападать на украинцев. Это уже тема совсем других разговоров.

Сейчас нужно обеспечить боеспособность украинской армии, устойчивость фронта, системность ударов в глубину и силой заставить Российскую Федерацию завершить войну против Украины.

Почему армии нужны не только дроны, но и "мелочи"

Юрий, как обычно, прошу вас рассказать о сборе средств. Я знаю, что наши постоянные зрители знают, что в батальоне беспилотных систем "Ахиллес" идет постоянный сбор средств. По ссылке вы можете присоединиться к нему или прочитать о нем. Также откройте описание к этому видео, и вы увидите там ссылку. А вас прошу рассказать чуть подробнее: какие потребности есть конкретно сейчас, на что собираете средства?

Обращаясь к украинцам, во-первых, я искренне благодарю вас за то, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, вы продолжаете поддерживать свою армию. Помним, что армия – это часть общества, которая выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ. По-другому не бывает. Поэтому спасибо, что поддерживаете Силы обороны и батальон "Ахиллес".

Мы должны прояснить одну очень важную вещь. Часто мы сотрудничаем с различными фондами. Они говорят: "Слушай, нужно собирать средства на беспилотники, или на наземные роботизированные комплексы, или на РЭБы, потому что на это люди доложат, а на то, что вы заказываете, люди не доложат". Поэтому я прошу вас, друзья: поддерживайте гривной те воинские части, те воинские формирования, которым вы доверяете, на те нужды, на которые в данный момент есть запрос.

Приведу вам конкретный пример. За счет государственного финансирования, поддержки территориальных общин и бизнеса у нас есть определенное количество FPV-дронов-камикадзе, с помощью которых мы эффективно выполняем задачи на линии боевого столкновения. У нас есть даже определенное количество батареек. Вот FPV-дрон, на него ставится батарейка, он может залетать на определенное расстояние. А если на этот же FPV-дрон установить две батарейки, то зона нашего проникновения вглубь боевых порядков противника увеличивается почти в полтора раза.

Что это значит? Что в тех районах, где раньше противник чувствовал себя относительно безопасно, ходил там в тапочках, курил сигареты, не прятал и не маскировал технику, уже при использовании двойной батарейки начинает автоматически подвергаться атакам. Но для того, чтобы дрон взлетел с двойной батарейкой, нужен специальный переходник длиной 10 – 12 сантиметров с разъемами типа "папа-мама", с помощью которых одна батарейка подключается к другой и замыкается цепь электропитания.

Неужели такую простую деталь, как обычный переходник, так сложно получить официальным путем через систему снабжения ВСУ?

Смотрите, этот проводочек я, как командир воинской части, не могу собрать на базе воинской части. То есть купить отдельно провод, отдельно разъемы и обжать. Физически я это могу сделать, а с юридической точки зрения – не могу.

Почему? Потому что если это делает служба связи, они могут взять проволочку, обжать и изготовить изделие, но я не могу применять его с дронами-камикадзе. Я могу использовать его только для передачи сигнала в качестве средства связи. А если я передаю это другой службе, они не имеют права его изготавливать.

Почему? Объясню. Потому что в Вооруженных силах Украины в свое время все было рассчитано по нормам расхода. Для чего это делалось? Чтобы не воровали. Все очень просто. Если есть норма расхода, она утверждается комиссией. Все говорят: "Да, действительно, это нужно". Затем это утверждается, и устанавливается порядок: как это средство называется, как оно ставится на баланс, как оно затем списывается.

Поэтому для того, чтобы мне в официальном порядке оформить этот документ, нужно собраться комиссионно, проработать техническую документацию, подать дальше по вертикали, затем это идет еще выше, потом утверждается, потом спускается вниз. Короче, полгода мы этим занимаемся. Ну, такая процедура. Но поймите, если все оставить на самотек, то злоупотребления могут проявляться по-разному. Мы сейчас говорим о том, что есть определенные трудности. Поэтому в данный момент для выполнения задач мне нужен этот провод.

Теперь дальше. Количество дронов, которое мы используем. Помните, что дроны в определенном количестве есть, и батарейки в определенном количестве есть для выполнения именно тех задач, которые мы сейчас решаем. А этих проводочков мне нужно в месяц на 900 000 гривен. Я не могу купить их быстро через тендерную процедуру. Но я гарантированно могу обратиться к благотворителю – вот на карту, на которую вы собираете деньги, в том числе в благотворительную организацию. Они закупят для меня вот такие провода. Я официально поставлю их на баланс воинской части как готовую продукцию, применю против противника и официально спишу.

Их же где-то нужно найти, а на это не хватит средств, потому что их потратят на дрон. А мне сейчас нужна именно этот проводок, потому что дронами нас обеспечили в мгновение ока. И таких вариантов множество: антенны, кабели к ним, поворотные механизмы, генераторы, источники бесперебойного питания, ноутбуки.

Многие думают: "А зачем им ноутбук? Это для штабных, чтобы сидеть и стучать по клавишам в прохладных подвалах". Хотя работа штаба, тыла, логистики и обеспечения является неотъемлемой составляющей ведения боевых действий.

Если их не будет, нечем будет воевать фактически на передней линии боевого столкновения. Это тоже нужно понимать. Их работа чрезвычайно важна. Но сложилось такое мнение, что штабные там будут просто печатать себе что-то. Но ведь нет! Для того чтобы работать на позициях, нам для FPV-операторов, для операторов "Мавиков", для операторов тяжелых дронов нужны ноутбуки. Так работает современная война, она стала максимально цифровизированной.

Нужны Wi-Fi-роутеры. Потому что многие думают: "О, они покупают себе Wi-Fi-роутеры, это точно для того, чтобы командир мог выйти в эфир". А на самом деле это нужно непосредственно для позиций, иначе это не работает. И только когда позиция обеспечена достаточным количеством имущества и соответствующих средств, тогда у нас получается эффективная, продуктивная работа на линии боевого столкновения.

К чему я все это рассказываю? Я рассказываю это исключительно для того, чтобы вы понимали: доверяйте фондам и воинским частям, делайте пожертвования по конкретным потребностям.

Вот у нас сейчас открыт счет фактически на сбор средств для комплектации подразделения. И мы используем эти деньги в данный момент на то, что нам больше всего необходимо. Поддерживайте Силы обороны, поддерживайте батальон "Ахиллес".

Это интервью было сокращено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.