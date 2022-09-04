Везут на допросы из-за украинского флага: российский террор против мелитопольцев усиливается

Россияне продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях. Так, в Мелитополе они врываются в дома местных жителей, устраивают обыски и забирают на допросы.

Ситуация усугубляется с каждым днем. Об этом 24 каналу сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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За что-нибудь украинское – на допрос

"Это уже стандартная практика для Мелитополя, когда они (оккупанты – 24 канал) приходят в наши дома, переворачивают все, и, если находят что-нибудь украинское, например – флаг – сразу забирают в плен, на допросы и так далее", – рассказал глава Мелитополя.

Оккупанты усиливают давление

Российские захватчики продолжают совершать геноцид против украинского народа. Яркий пример – блокировка перевозки гуманитарных грузов через Васильевку.

Сегодня мы не можем предоставить гарантию безопасности нашим жителям во временно оккупированном городе. К сожалению, этот террор будет только усиливаться,

– подытожил мэр города.

Ситуация в Мелитополе: коротко

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