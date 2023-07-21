Террориста Гиркина арестовали

Российский Мещанский суд арестовал террориста Игоря Гиркина, Стрелкова по обвинению в "призывах к экстремизму".

Об этом сообщают российские пропагандисты из зала суда, передает 24 Канал. Ранее в сети распространили видео, как Гиркина доставили в зал суда.

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Террористу и военному преступнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Пока он будет находиться в СИЗО до 18 сентября, согласно сегодняшнему решению суда.

Ранее российские СМИ писали, что следствие просило арестовать Стрелкова, потому что у него "навыки конспирации и противодействия." Дело против террориста было возбуждено 18 июля, а сегодня его допрашивали.

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Гиркин в суде заявил, что у него "стенокардия второй ступени", но он не успел получить справку об этом: "Я принимаю необходимые препараты каждый день. Мне бы хотелось проходить меру пресечения в виде домашнего ареста".

По словам террориста, заявление следователя о его потенциальном побеге за границу "откровенно смешно", поскольку он находится в большинстве стран мира в розыске Интерпола. Также он приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.

Защита говорит, что будет оспаривать решение об аресте.

Задержали и соратника Гиркина – Губарева

Также задержан бывший чиновник самопровозглашенной "ДНР" Павел Губарев. Он ранее не раз критиковал российское военное руководство.

Губарев был задержан, когда он пришел под здание суда, где объявляли приговор Игорю Гиркину-Стрелкову.

Отметим, что Гиркин и Губарев являются членами и основателями "Клуба разгневанных патриотов", организации, которая якобы объединяет "патриотов", недовольных ходом "СВО", то есть тем, как Путин проигрывает войну, которую сам начал.

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Главное о задержании Гиркина

Террорист был задержан в пятницу, 21 июля. У него провели обыски.

Гиркина задержали по заявлению бывшего боевика ПИК Вагнера.

! Гиркин находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.