Террористический удар по дому в Киеве: погиб ребенок, есть пострадавшие

Утром 25 сентября российские войска провели атаку на Киев. Ударный дрон врезался прямо в многоэтажный дом в Печерском районе столицы. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщают местные власти.

Сколько человек пострадало от обстрела?

В первую очередь заметим, что от вражеской атаки погиб 14-летний парень.

Мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что в Киеве трое пострадавших от обстрела. Их доставили в больницу. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

При этом полиция отмечает, что ранения получили по меньшей мере 7 жителей шестнадцатиэтажки.

Удар пришелся по дому на уровне 10 – 11 этажей. Произошло это около 8 утра – почти сразу, как в столице объявили воздушную тревогу.

На месте попадания работают следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции, спасатели ГСЧС и медики. Информация о пострадавших может уточняться – в таком случае мы обязательно будем обновлять материал.

Последствия удара по дому в Печерском районе: смотрите фото полиции

Напомним также о других обстрелах украинских городов. В Запорожье под ударом россиян оказалось медучреждение. Ночью же оккупанты били по железнодорожной инфраструктуре на Полтавщине.

В ночь Киев и область также находились под угрозой атаки. Вечером 24 сентября взрывы прогремели в Луцке. В целом воздушные силы зафиксировали запуск почти 300 дронов, большинство из них удалось сбить. Впрочем, на 16 локациях произошли попадания.