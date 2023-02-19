Террористку "Корса" убили свои же: правда выплыла в переговорах боевиков
Источник:ГУР МО
Террористку так называемой "ДНР" Ольгу Качуру по прозвищу "Корса" убили представители военного командования так называемой псевдореспублики. Об этом говорят сами же боевики.
Главное управление разведки опубликовало перехват телефонных разговоров одного из предводителей так называемой "ДНР" Безлера с кадровым сотрудником ФСБ, в которых они обсуждают ликвидацию террористки "Корса" и взрывы во время ее захоронения.
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Боевики стали сомневаться в своем командовании
Безлер предположил, что террористку Ольгу Качуру по прозвищу "Корса" убили представители военного командования псевдореспублики. Кроме того, он предположил, что на ее похоронах планировалось убийство и других диверсантов.
"Такое впечатление, что убийство "Корсы" было спланировано так, чтобы всех нас собрать и одним махом положить, я так понимаю", – говорит Беслер.
Безлер добавил, что во время прощания с террористкой должно было присутствовать все военное командование так называемой ДНР.
Перехвачен разговор боевиков: смотрите видео
Что известно о террористке
- До 2014 Ольга Качура служила подполковником украинской милиции. С началом войны на Донбассе перешла на сторону врага и стала командиркой ракетного дивизиона 3 ОМБр "Беркут" так называемой "ДНР", получила российский паспорт.
- Уроженка Донецка "Корса" с 2014 года активно участвовала в террористических действиях. Специальное обучение военному делу селезня прошла в России. Также известно об участии женщины в формировании так называемой "народной милиции ДНР".
- 3 августа о ликвидации Качуры сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в своем телеграмм-канале
- 4 августа в оккупированном Донецке вблизи Театра оперы и балета раздался мощный взрыв. В этот день там проходила церемония прощания с погибшим командиром окупантов из так называемой "ДНР" Ольгой Качурой по прозвищу "Корса". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг обвинение оккупационных властей Донецка в обстрелах со стороны ВСУ.