Террористку "Корса" убили свои же: правда выплыла в переговорах боевиков

Террористку так называемой "ДНР" Ольгу Качуру по прозвищу "Корса" убили представители военного командования так называемой псевдореспублики. Об этом говорят сами же боевики.

Главное управление разведки опубликовало перехват телефонных разговоров одного из предводителей так называемой "ДНР" Безлера с кадровым сотрудником ФСБ, в которых они обсуждают ликвидацию террористки "Корса" и взрывы во время ее захоронения.

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Боевики стали сомневаться в своем командовании

Безлер предположил, что террористку Ольгу Качуру по прозвищу "Корса" убили представители военного командования псевдореспублики. Кроме того, он предположил, что на ее похоронах планировалось убийство и других диверсантов.

"Такое впечатление, что убийство "Корсы" было спланировано так, чтобы всех нас собрать и одним махом положить, я так понимаю", – говорит Беслер.

Безлер добавил, что во время прощания с террористкой должно было присутствовать все военное командование так называемой ДНР.

Перехвачен разговор боевиков: смотрите видео

Что известно о террористке