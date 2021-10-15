Террористы в Кремле: представителей "Талибана" пригласили в гости на переговоры в Россию

Представители "Талибана" приедут на встречу в Москву. Переговоры в российской столице проведут уже 20 октября.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, российская сторона конструктивно выскажет свои претензии. Однако в Москве не ожидают сразу каких-либо прорывов в переговорах.

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Владимир Путин пока воздержится от личного общения с правительством исламистов. Переговоры пройдут без него.

Встреча по Афганистану 19 октября

Отметим, что 19 октября состоится встреча в формате "расширенной тройки" по Афганистану. Ее участниками станут США, Россия, Китай и Пакистан. На ней должны попытаться выработать общую позицию по меняющейся ситуации в Афганистане.

Ситуация в Афганистане: последние новости

Впервые после захвата Афганистана, представители США провели в Катаре переговоры с талибами.

Террористы убили в афганской провинции Дайкунди 13 хазарейцев – представителей третьей по численности этнической группы в стране.

В городе Кундуз 8 октября прогремел взрыв, унесший жизни более 100 человек.