Легион "Свобода России" разнес два склада боеприпасов оккупантов под Курском
Источник:Легион "Свобода России"
В Курской области продолжаются бои. Российские добровольцы заявили, что уничтожили сразу 2 склада боеприпасов врага в Теткино.
Пока армия Путина уничтожает дома гражданских, артиллеристы Легиона филигранно уничтожили сразу 2 склада БК путинских войск в Теткино.
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В Теткино уничтожили еще 2 российских БК
Бойцы Легиона показали кадры уничтожения складов БК в Теткино. Они отметили, что вражеские боеприпасы хорошо горят.
Уничтожение БК в Теткино: смотрите видео
В Теткино продолжаются бои
Утром 14 марта местные телеграм-каналы заявили, что в Теткино идут бои. Кроме этого, в поселке была объявлена воздушная тревога из-за атаки БпЛА. Местные жители жалуются, что уже третьи сутки живут в режиме постоянных обстрелов.
Также сообщается, что в районе населенного пункта появились проблемы со связью. Вероятно, ее глушат путинские войска.
Напомним, ранее бойцы Легиона, РДК и Сибирского батальона призвали местных жителей эвакуироваться. Однако местные власти игнорируют предупреждения.
Бойцы планируют продолжать рейды
- Российские добровольцы, которые борются с путинским режимом, отмечают, что операция будет продолжаться и они будут наносить удары по военным целям в стране-агрессоре.
- Известно, что стрелковые бои также происходят в городе Грайворон Белгородской области – первые оккупанты там уже сдались в плен. Военные цели в Белгороде также были под атакой БПЛА.
- Паника в Белгороде растет, однако власти блокируют эвакуацию. Российские добровольцы даже обратились к губернаторам в Курской и Белгородской областях с призывом не препятствовать эвакуации и не поддаваться преступным приказам Путина.