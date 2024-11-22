Трамп это услышал: политолог заметил важный акцент во внезапном обращении Путина

Владимир Путин заявил, что Штаты в 2019 году разрушили систему безопасности, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Кремлевский диктатор фактически обвинил новоизбранного президента США Дональда Трампа в развертывании новой "гонки" вооружений ракетами средней дальности.

Дональд Трамп услышал эти обвинения Кремля, поэтому это может усилить возможности Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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"В этой ситуации, я думаю, Трамп услышал то, что на самом деле Путин сегодня отнюдь не выглядит его другом. Это может действительно усилить наши возможности для того, чтобы новая администрация проработала возможность предоставления нашему государству хотя бы небольшого количества комплексов THAAD", – предположил он.

Вероятность предоставления THAAD для Украины

Игорь Чаленко отметил, что в целом в мире есть немного противоракетных комплексов THAAD. Если США имеют примерно 100 комплексов Patriot, то THAAD чуть ли не в 10 раз меньше. Однако ими можно прикрыть наиболее критические элементы.

Штаты предоставляют THAAD для Израиля. Также неофициально ведутся переговоры, чтобы такая система была размещена в Польше. Это говорит о том, что вероятность появления такой системы противоракетной обороны не является фантастической,

– считает политолог.

Вероятность предоставления комплексов THAAD для Украины сегодня низкая. Однако Россия продолжает свою агрессию, и впоследствии это может стимулировать Запад увеличивать помощь нашему государству.

Напомним, 21 ноября Россия атаковала Днепр межконтинентальной ракетой. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что они использовали новую российскую систему средней дальности "Орешник". В то же время аналитики считают, что это была межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж".

США имеют на вооружении систему THAAD, которая может уничтожать такие баллистические ракеты. Эти системы способны перехватывать цели вне атмосферы (в космосе), замечая их на расстоянии до 1 000 километров и перехватывать вражескую баллистику на высоте 150 – 200 километров. Известно, что Штаты предоставляют их Израилю.