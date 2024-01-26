"От Украины отказываются": журнал The Week презентовал обложку нового февральского номера
Источник:The Week
Международное издание The Week представило свежий выпуск еженедельника. Его обложка разоблачает угрозы и вызовы, возникающие между Украиной и США.
В четверг, 25 января, для подписчиков журнала The Week стал доступным свежий выпуск журнала, который рассказывает о событиях за прошедшую неделю. В частности, поднимает украинский вопрос в контексте помощи от США, которую все никак не могут принять в Вашингтоне.
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О чем кричат в The Week
На обложке изображен нынешний спикер Конгресса США Майк Джонсон, сидящий на слоне и размахивающий белым флагом. На переднем плане – президент России Владимир Путин, который зловеще улыбается, а позади – руины дома в огне с украинским флагом.
Giving up on Ukraine (от Украины отказываются – 24 Канал). Или Джонсон и республиканцы Палаты представителей заблокируют крайне необходимую помощь Киеву,
– риторически спрашивают аналитики на обложке.
Интересно, что спикер Джонсон сидит на огромном слоне. Животное также держит с помощью хобота белый флаг, который должен символизировать мир. Однако, очевидно, рядом с разрушенным украинским домом разговоры о "мире" кажутся циничными. И Путин своим выражением лица намекает, что никакой "мир" ему не нужен.
Собственно, слон в Соединенных Штатах – это символ Республиканской партии. Изображая это животное, карикатуристы говорят: проблема не в одном спикере, речь идет о позиции большой структуры, одной из двух крупнейших политических партий США.
Новая обложка еженедельника The Week
Контекст: что с помощью от США
- С осени 2023 года в США продолжаются дискуссии по бюджету на 2024 год, которые сопровождаются, в частности, вопросом выделения помощи Украине на миллиарды долларов.
- Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл недавно выразил сомнения относительно возможности Конгресса договориться о военной помощи Украине до президентских выборов в ноябре. Он также призвал своих коллег голосовать против помощи.
- Закрытая встреча представителей этой политической силы якобы показала разногласия в партии относительно поддержки Украины. Еще один камень преткновения – вопрос миграции, защиты границы с Мексикой, на что также должны быть предусмотрены средства.
- Макконнелл отметил, что политика по помощи Украине изменилась, и указал на влияние Дональда Трампа на Республиканскую партию. Трамп, который планирует использовать тему миграции в своей предвыборной кампании, выступил против соглашения о границе, которая также предусматривает помощь Украине.
- Демократы утверждают, что Трамп не заинтересован в решении миграционных проблем, что затрудняет принятие решения о помощи нашему государству.
- В то же время сенатор-демократ Крис Мерфи выразил мнение, что в ближайшее время станет понятно, сможет ли Сенат США достичь компромисса по миграционному соглашению, которое повлияет на помощь Украине.