Я горжусь своим народом: Тихановская встретилась с Байденом в Вашингтоне

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом в Белом доме в среду, 28 июля . Главной темой разговора был кризис в Беларуси.

Встреча американского лидера и экс-кандидатки в президенты Беларуси состоялась в Белом доме.

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О чем говорили Тихановская и Байден

Конечно же, Байден и Тихановская говорили о ситуации в Беларуси и механизмах преодоления кризиса.

После разговора с президентом США Светлана Тихановская кратко очертила результаты переговоров.

Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США – поддержать нас.

Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые соглашения, подписанные нелегитимным режимом, – незаконны.

Решением кризиса могут стать только новые честные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без всяких условий.

Кризис в Беларуси должен быть на повестке дня в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах.

Какие впечатления у сторон после встречи

Лидер оппозиции отметила, что она приехала не одна – с ней все те, кто борется с режимом Лукашенко и страдает от него.

Я здесь не одна. За моей спиной – 36 тысяч белорусов, которые прошли через аресты и пытки. 10 из них – погибли. Но все они говорили моим голосом на этой встрече. Как белоруска, я горжусь своим народом, который восстал против режима и уже год противостоит ему,

– заверила Тихановская

Джо Байден тоже поделился своими впечатлениями. И еще он отметил, что США поддерживают белорусский народ.

Для меня было честью встретиться с госпожой Тихановской в Белом доме сегодня утром. США поддерживают белорусский народ на его пути к демократии и общим правам человека,

– сказал президент.

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