У Тихановской говорят, что задержание Протасевича готовил сам Лукашенко

Белорусская оппозиция убеждена, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лично готовил операцию по задержанию основателя NEXTA Романа Протасевича. Отметили, что все было подготовлено заблаговременно.

За Протасевичем следили еще в Афинском аэропорту. Об этом заявил старший советник белорусского оппозиционера Светланы Тихановской Франак Вячорка.

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Вячорка отметил, что ввиду реакции государственных СМИ в Беларуси, "все очевидно было подготовлено, чтобы задержать его".

Лукашенко готовил эту операцию,

– сказал советник.

У Тихановской опровергают причастность России

Вячорка опроверг информацию о причастности России. Он утверждает, что задержанием журналиста занимались белорусские спецслужбы.

Оппозиционер напомнил, что сейчас в Беларуси находятся 400 политических заключенных, которых признали международные организации. Открыли 3 000 уголовных дел по политическим мотивам.

"Ни один человек, который пролетает над Беларусью, не может быть в безопасности", – сказал Вячорка.

Задержание Протасевича: что известно

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, посадили в Минске. Дело в том, что белорусские диспетчеры заявили о минировании, но никакой взрывчатки так и не нашли.

Осмотрели всех пассажиров. Протасевича, его девушку и еще 3 человек, обратно в самолет не впустили.

В Беларуси есть ряд открытых дел против Протасевича, ведь NEXTA – это оппозиционный телеграм-канал, который активно освещал протесты.

Журналиста уже признали политзаключенным, международное сообщество возмущено из-за его задержания.

Мать активиста заявила, что тот находится в тяжелом состоянии в больнице. Однако белорусские власти опровергли это, опубликовав видео, на котором Протасевич говорит, что находится в СИЗО и якобы с ним все в порядке.