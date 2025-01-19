TikTok возобновил свою работу на территории США

Социальная сеть TikTok после запрета снова возобновила свою работу на территории Соединенных Штатов. Это произошло после заявлений Дональда Трампа о разблокировании платформы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Соцсеть заблокировали на территории Соединенных Штатов после решения Верховного суда страны.

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Что известно о возобновлении работы TikTok в США

Журналисты рассказали, что соцсеть TikTok, похоже, возобновляет свою работу на территории США через несколько часов после того, как новоизбранный президент Дональд Трамп пообещал подписать 20 января указ, направленный на восстановление работы приложения.

Примерно через 12 часов после блокировки американские пользователи начали получать доступ к TikTok в веб-браузере и приложении, хотя на странице все еще отображалось предупреждение об отключении.

Примечательно, что возобновление работы TikTok станет приятной новостью для 170 миллионов американских пользователей приложения, большинство из которых пользуется программой часами ежедневно, чтобы найти новости, развлечения и комьюнити, а в некоторых случаях, чтобы заработать на жизнь.

Журналисты подчеркнули, что возобновление работы соцсети является сигналом о том, что Трамп может быть готов одержать большую политическую победу, взяв на себя ответственность за возвращение популярной платформы американцам.

Почему возвращение соцсети американцам может быть непродолжительным

В издании отметили, что, хотя отключение TikTok длилось всего несколько часов, обеспечить долгосрочное действие приложения в Соединенных Штатах, вероятно, будет сложнее.

Ожидается, что своим указом Трамп отложит выполнение запрета, чтобы дать материнской компании TikTok ByteDance больше времени для поиска американского владельца.

Но исполнительный указ может натолкнуться на проблемы, в том числе со стороны членов собственной партии Трампа, которые говорят, что выступают за продолжение блокировки соцсети в США.

Таким образом, даже если Трамп пообещает отменить запрет, он не сможет просто отменить закон, принятый Конгрессом и подписанный президентом вместе с исполнительным указом.

К слову, в США в субботу вечером 18 января перестала работать соцсеть TikTok. Это является следствием закона, принятого в прошлом году при двухпартийной поддержке, который требовал от китайской компании ByteDance продать приложение некитайскому владельцу или покинуть рынок США.