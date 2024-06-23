Какую задачу Путин поставил оккупантам: Тимочко назвал области, которые нужны диктатору

Российский диктатор Владимир Путин высказывал претензии на значительную часть украинских территорий. Вероятно, он осознает, что на самом деле не способен их захватить.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Путин оказался в достаточно непростой ситуации. Международные партнеры продолжают поддерживать Украину, а его оккупанты так и не смогли достичь значительных успехов на фронте.

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Какая сейчас цель у Путина

Как отметил Тимочко, свое время российский диктатор высказывал претензии на Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Херсонскую области. Он даже додумался "заикаться" еще и на Николаевскую и Одесскую области.

Сейчас Путин пытается определить цель в войне против Украины. В свое время это были лишь общие фразы вроде абсурдной "денацификации", "денационализации" и тому подобное. Сейчас диктатору нужны конкретные результаты.

Он сейчас мог поставить задачу полностью завоевать Донецкую и Луганскую области. Достичь хотя бы одну из целей, чтобы готовить свое население к определенным переговорам или уступкам на международной арене. Он понимает, что будет вынужден обосновывать свое поражение из-за невозможности завоевать Украину. Поэтому ему нужен результат здесь и сейчас,

– отметил Тимочко.

Важно, что международные партнеры таки продолжили помогать Украине. Оружие от Соединенных Штатов идет; уже скоро будут истребители F-16; работает чешская инициатива по поставке артиллерийских боеприпасов; есть разрешение на удары по территории России и т.п. Украина получает больше возможностей.

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