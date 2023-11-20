Погиб за Украину: в Киевской области будут прощаться с военным Тимофеем Ляшенко

Украина ежедневно теряет в борьбе против российских захватчиков своих лучших людей. 20 ноября стало известно, что погиб старший солдат Тимофей Ляшенко.

Защитник скончался в больнице в Черкассах, где проходил лечение после полученных ранений на войне. Это произошло 16 ноября 2023 года.

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Тимофей Ляшенко погиб в борьбе против оккупантов

Городской голова города Бровары в Киевской области Игорь Сапожко рассказал, что Ляшенко был старшим солдатом и старшим водителем пулеметного взвода стрелкового батальона.

Военный, борясь за независимость Украины, получил ранения на фронте, после чего его доставили в медицинское учреждение в городе Черкассы. К сожалению, жизнь военного оборвалась из-за значительных травм, которые он получил.

Искренние соболезнования родным и близким Тимофея Александровича… Вечная память Защитнику!

– написал Сапожко.



Тимофей Ляшенко погиб от ранений на фронте / Фото из телеграм-канала Игоря Сапожко

Мэр Броваров также рассказал, что отпевание и захоронение военного состоится 20 ноября, в 11:30 на Аллее славы на кладбище в городе.

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