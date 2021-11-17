Тищенко создал свое межфракционное объединение

17 ноября 2021 , 13:06
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В Верховной Раде создали новое межфракционное объединение, которое назвали "Киев действует". Его возглавил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

Это на заседании объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. Он поздравил нардепов и Тищенко.

К теме Разумков официально зарегистрировал в Верховной Раде свое объединение

"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины межфракционного депутатского объединения "Киев действует". Председателем этого объединения избран народный депутат Украины Николай Тищенко, с чем вас и поздравляю", – заявил Корниенко.

В Раде заявили о новом межфрационном объединении: смотрите видео​

Стоит заметить, что ранее партия "Слуга народа" рассматривала Тищенко как одного из кандидатов на пост главы политсилы. Однако выбрали все же Елену Шуляк.

Межфракционные объединения в Раде

  • Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков официально зарегистрировал свое межфракционное объединение. Это произошло также 16 ноября.
  • Сразу же он заявил, что получает угрозы от представителей фракций, а на его объединение давят.
  • К слову, свое объединение создавал и одиозный Александр Дубинский в марте 2021 года. Он назвал его "Дубина".
Автор: Тетяна Пасічник