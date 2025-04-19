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24 Канал Главные новости Тишина будет в ответ на тишину: Зеленский ожидает доклада Сырского по ситуации на передовой
19 апреля, 21:19
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Тишина будет в ответ на тишину: Зеленский ожидает доклада Сырского по ситуации на передовой

Дмитрий Усик
Основні тези
  • Владимир Зеленский согласился на "пасхальное перемирие", но Украина будет действовать зеркально к действиям России.
  • Украина готова продлить тишину после Пасхи, если Россия действительно прекратит огонь, но пока продолжаются российские штурмовые действия.
  • Зеленский отметил, что 30 часов тишины недостаточно для укрепления доверия, а 30 дней могут дать шанс на мир.

В субботу, 19 апреля, Путин объявил "пасхальное перемирие". Владимир Зеленский отметил, что Украина будет действовать зеркально к действию России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины.

 