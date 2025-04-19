19 апреля, 21:19
Тишина будет в ответ на тишину: Зеленский ожидает доклада Сырского по ситуации на передовой
Основні тези
- Владимир Зеленский согласился на "пасхальное перемирие", но Украина будет действовать зеркально к действиям России.
- Украина готова продлить тишину после Пасхи, если Россия действительно прекратит огонь, но пока продолжаются российские штурмовые действия.
- Зеленский отметил, что 30 часов тишины недостаточно для укрепления доверия, а 30 дней могут дать шанс на мир.
В субботу, 19 апреля, Путин объявил "пасхальное перемирие". Владимир Зеленский отметил, что Украина будет действовать зеркально к действию России.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины.