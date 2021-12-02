Тянул тело еще 200 метров: на Закарпатье произошло страшное ДТП с грузовиком

В Закарпатской области 1 декабря произошла жуткая авария со смертельным исходом. Грузовик наехал на женщину, и тянул ее тело еще несколько сотен метров.

Местные СМИ пишут, что погибшей оторвало голову. Водителя фуры, под колеса которой попала жительница Свалявы, полиция уже задержала.

Обратите внимание Авто разбило вдребезги: умер еще один пострадавший в жуткой аварии на трассе Киев – Чоп

Смертельное ДТП произошло в Закарпатье 1 декабря

В среду, 1 декабря, около 11:35 в полицию города Свалява Закарпатской области поступило сообщение от очевидца смертельной аварии: заявитель рассказал, что грузовой автомобиль DAF наехал на женщину и скрылся с места ДТП.

Правоохранители выяснили, что в аварии погибла 55-летняя местная жительница.

Она, по предварительной информации (все обстоятельства будет изучать следствие), вышла на проезжую часть улицы Освобождения и попала под колеса грузовика.

Местные СМИ (pmg.ua, mukachevo.net) пишут, что автомобиль тянул тело женщины еще две сотни метров, причем погибшей оторвало голову. Водитель же, мол, жертву мог просто не заметить, потому что она перебегала дорогу в неположенном месте.



Грузовик сбил женщину в Сваляве и тянул тело еще несколько сотен метров / Фото НПУ

Как бы там ни было, а водителя (жителя Ужгородского района) полиция уже задержала, перед тем тщательно изучив записи с камер наблюдения и опросив свидетелей.



Авария в Сваляве привела к гибели 55-летней местной жительницы / Фото pmg.ua

Другие резонансные аварии в Украине 1 декабря