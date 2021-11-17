"Тяжелая работка": нардеп от "Батькивщины" вздремнула на заседании – курьезное видео

Некоторых народных депутатов утомляет их работа. Представительница от "Батькивщины" Анжелика Лабунская уснула во время заседания Верховной Рады.

Журналисты "поймали", как нардепка задремала. Видео опубликовал фотограф Александр Гончаров.

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На кадрах видно, как представительница "Батькивщины" борется со сном. Ей не помешали даже шум в зале Рады и активные разговоры коллег.

Анжелика Лабунская вздремнула во время заседания: смотрите видео

Кстати, нардепу не впервые скучно на заседаниях Рады. В феврале 2020 года журналисты заметили, как она играла в игру на телефоне.

Как реагируют в сети

Анжелика Лабунская – народный депутат Украины 5 – 7, 9 созывов. В октябре она вошла в список депутатов, которые пропустили более 90% голосований.

В социальных сетях активно распространили видео. Пользователи обсуждают курьезный момент и предлагают свои варианты, что может сниться народной избраннице:

"Тяжелая роботка...";

"Ей приснился шум дождя и шаги твои в тумане";

"И снятся ей закаты и откаты";

"Она думает о народе".

Депутаты не впервые устают на заседаниях

Жан Беленюк заснул во время заседания.

Во время выступления коллеги вздремнул Николай Стефанчук.

Решил отдохнуть в Раде и полежать на столе Алексей Устенко.

Орест Саламаха более часа проспал под колонной.

Полный текст публикации в Фейсбуке:

Тссс. Анжелика Лабунская спит. Как считаете, что ей снится?