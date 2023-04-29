"Я не лох, чтобы быть мясом": парамедик высадила попутчика на трассе из-за слов о Бахмуте
Источник:твиттер Ирины Цыбух
Известная украинская парамедик Ирина Цыбух отказалась подвезти мужчину из-за его циничного заявления о Бахмуте. Мол, он не поедет защищать страну, потому что не хочет быть "мясом".
Парамедик высадила мужчину посреди трассы. Не все знакомые поняли такое решение, однако пользователи сети его поддержали.
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Парамедик высадила попутчика из-за циничных слов о Бахмуте
Ирина Цыбух рассказала, что 26 апреля она высадила посреди трассы мужчину, которого согласилась довезти в Киев, потому что у него сломалась машина.
Он в е**нутом стрессе, под мои безапелляционные и громкие команды выходить из машины, оказался в еб**ях посреди трассы под дождем. Это произошло, потому что он "не лох, чтобы мобилизоваться, и не поедет в Бахмут быть мясом",
– отметила парамедик.
Она сказала попутчику, что вернулась из-под Бахмута, остановила авто и приказала ему быстро выйти.
"Он сказал, что сразу видно, что я военная", – добавила женщина.
По ее словам, у знакомых были 2 реакции на эту историю:
- одни говорили, что теперь мужчина подумает, что "все военные такие же й**нутые, как ты",
- а другие – что это "совсем не по-человечески, можно было его хотя бы до какого-нибудь населенного пункта довезти".
Стоит отметить, что большинство пользователей сети поддержали парамедика в ее решении.
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Кратко о ситуации в Бахмуте
- Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что россияне стремятся перерезать пути сообщения в Бахмут. Однако им ничего не удается, ведь Силы обороны Украины препятствуют планам врага.
- Это мнение подтвердил и боец ВСУ Юрий Федоренко. По его словам, в городе продолжаются чрезвычайно сложные бои, поэтому захватчики усилили давление на путях сообщения, которыми пользуются украинские военные.
- В то же время, у россиян есть серьезные проблемы, в том числе с флангами, о чем заявлял сам Евгений Пригожин. Основатель ЧВК "Вагнера" сейчас особенно паникует из-за предстоящего контрнаступления ВСУ.