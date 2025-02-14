"Тяжкие преступления": в ОГП ведут уголовные дела против Порошенко и других из "списка СНБО"

Офис генерального прокурора заявил об уголовных производствах против 5 граждан, в отношении которых Зеленский ввел в действие санкции СНБО. Речь идет о Порошенко, Коломойском и других фигурантах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора. СНБО ввел санкции против фигурантов 13 февраля 2025 года.

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Какие уголовные дела ведут против лиц из "списка СНБО"

В Офисе Генерального прокурора заявили, что правоохранители осуществляют процессуальное руководство в ряде уголовных производств в отношении известных бизнесменов и бывших высокопоставленных чиновников, в отношении которых были применены персональные санкции по решению СНБО.

Каждый из этих пяти человек привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений,

– говорится в сообщении.

Прокуроры также рассказали подробно рассказали о подозрениях и уголовных делах в отношении каждого из фигурантов списка СНБО:

Петр Порошенко

Правоохранители отметили, что в декабре 2021 года пятому президенту Украины сообщили о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействие деятельности террористических организаций. В этом же уголовном производстве ранее было сообщено о подозрении экс-лидеру запрещенной в Украине политической партии "ОПЗЖ" – Виктору Медведчуку.

Они подозреваются в том, что с ноября 2014 года по январь 2015 года в сговоре с другими лицами, а также представителями высшего политического руководства России способствовали террористическим организациям "ЛНР/ДНР" в получении сверхприбылей в размере более 3 миллиардов гривен, от организованных ими поставок угля с оккупированных территорий. Эти преступления привели к росту энергетической зависимости Украины от России и укрепили финансовую состоятельность террористических организаций,

– говорится в сообщении.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве было завершено в сентябре 2022 года. Подозреваемые и их адвокаты были уведомлены об открытии материалов уголовного производства для ознакомления.

"В связи со злоупотреблением своими правами и затягиванием процесса, прокуроры обратились в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления до конца марта 2025 года", – отметили в Офисе генпрокурора.

Виктор Медведчук

В Офисе генпрокурора отметили, что бывший народный депутат и лидер "ОПЗЖ" также является обвиняемым в другом уголовном производстве. Ему инкриминируется государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Он обвиняется в содействии должностным лицам России в разграблении украинского месторождения нефти и газа в пределах Прикерченского шельфа Черного моря и передал врагу секретную информацию о расположении воинской части. Также экс-нардеп обеспечил функционирование сети влияния, которая должна была формировать в Украине нужное для России общественное мнение,

– говорится в сообщении.

Сейчас обвинительный акт в этом уголовном производстве находится на рассмотрении в суде. В настоящее время в суде исследовано большинство материалов – доказательств стороны обвинения.

"Также в настоящее время, по ходатайствам прокуроров, суды наложили арест на большое количество активов экс-нардепа – 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 26 автомобилей и акции компаний, 279 картин, вещи декора и посуда, люксовую яхту стоимостью более 150 миллионов евро, а также уникальный железнодорожный вагон-ресторан. Стоимость только части изъятых картин составляет около 700 тысяч долларов США. Сейчас в ВАКС подан иск о национализации его активов", – отметили прокуроры.