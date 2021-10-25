В ТКГ рассказали, рассматривают ли вариант с заменой Кравчука

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе прокомментировал ситуацию варианта замены Леонида Кравчука, который лечится. Гармаш заверил, что пока вариант замены не рассматривают.

Сергей Гармаш заявил, что сейчас есть люди, которые заменяют Кравчука. Об этом член ТКГ заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

К теме Думаю, что он выздоровеет, – Арестович рассказал о реабилитации Леонида Кравчука

Вопрос кадров не стоит, – Гармаш

Мы надеемся, что Леонид Макарович все-таки восстановится и вернется к работе,

– заявил Гармаш.

Он пояснил, что сейчас его заменяет вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Если не может Резников – у нас есть еще один заместитель главы делегации Александр Мережко (нардеп, вице-президент ПАСЕ – 24 канал). Они все достаточно эффективны, поэтому пока вопрос кадров не стоит", – пояснил Гармаш.

Коротко о состоянии здоровья Леонида Кравчука