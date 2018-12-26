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      То ли за "Боярышник", то ли "рекламу" снимают, – бойцы ВСУ о перестрелках врагов между собой

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      Один военный ранен на Донбассе в результате обстрела пророссийскими наемниками позиций украинских ВСУ. Враг не менее пяти раз открывал огонь на передовой. Уже несколько дней едва не самыми горячими точками на фронте были окраины Донецка.

      "Простреливает часто. В основном, когда туман. Мы стараемся лишний раз не рисковать", – рассказала военнослужащий ВСУ Ольга.

      Читайте также: Пророссийские боевики обстреляли окраины оккупированного Донецка, выдавая это за действия ВСУ

      Действительно, на позициях перед самым Донецком почти никогда не бывает тихо. Пророссийские боевики автоматы здесь используют нечасто – калибр, из которого стреляют в сторону позиций украинцев, преимущественно, значительно больше.

      Речь идет о калибре 14,5 миллиметров и довольно прицельный огонь со стороны врагов. А это значит, что у них – и переработанные пулеметы, и хорошая оптика,
      – сообщил военнослужащий ВСУ с псевдо "Губернатор".

      Війна
      У врага есть переработанные пулеметы и хорошая оптика – боец ВСУ "Губернатор"

      Когда же заставить украинских воинов ответить не получается, российско-террористическая машина прибегает к старому методу.

      Неоднократно видим, как они даже между своими позициями начинают перестрелку. Я так понимаю, что снимают ролик (для российского пропагандистского телевидения – 24 канал). Но очень часто они воюют между собой на самом деле. То ли за "Боярышник" или кто знает за что,
      – рассказал военнослужащий ВСУ с псевдо "Кэп".

      Війна
      Очень часто они воюют между собой на самом деле, – боец ВСУ "Кэп"

      Напомним, ранее 24 канал писал, что за минувшие сутки, 25 декабря, украинские военные уничтожили одного оккупанта, и двух ранили. Среди наших бойцов потерь нет.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Российская пропаганда Новости Донецка Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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