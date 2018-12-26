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      Чи за "Бояришнік", чи "рекламу" знімають, – бійці ЗСУ про перестрілки ворогів між собою

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      Один військовий поранений на Донбасі внаслідок обстрілу проросійськими найманцями позицій українських ЗСУ. Ворог щонайменше п'ять разів відкривав вогонь на передовій. Уже кілька днів ледь не найгарячішими точками на фронті були околиці Донецька.

      "Прострілюють часто. В основному, коли туман. Ми намагаємось зайвий раз не ризикувати", – розповіла військовослужбовець ЗСУ Ольга.

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      Дійсно, на позиціях перед самим Донецьком майже ніколи не буває тихо. Проросійські бойовики автомати тут використовують нечасто – калібр, з якого стріляють в бік позицій українців, переважно, значно більший.

      Мова йде про калібр 14,5 міліметрів і доволі прицільний вогонь з боку ворогів. А це означає, що у них – і перероблені кулемети, і хороша оптика,
      – повідомив військовослужбовець ЗСУ на псевдо "Губернатор".

      Війна
      У ворога є перероблені кулемети і хороша оптика, – боєць ЗСУ "Губернатор"

      Коли ж змусити українських воїнів на відповідь не виходить, російсько-терористична машина вдається до старого методу.

      Неодноразово бачимо, як вони навіть між своїми позиціями починають перестрілку. Я так розумію, що знімають ролик (для російського пропагандистського телебачення – 24 канал). Але дуже часто вони воюють між собою насправді. Чи за "Бояришнік", чи хтозна за що,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ на псевдо "Кеп".

      Війна
      Дуже часто вони воюють між собою насправді, – боєць ЗСУ "Кеп"

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що за минулу добу, 25 грудня, українські військові знищили одного окупанта, і двох поранили. Серед наших бійців втрат немає.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Новини Донецька Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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