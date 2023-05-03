Россияне будут обстреливать сами себя еще чаще

О точности Х-22 уже все слышали. Как и о том, что в Украине эти ракеты установили рекорд отклонения от цели до 2 километров. К тому же отказы двигателей у них регулярные. А как насчет Х-101, Х-55, Х-555, КРМБ "Калибр" и других?

Качество для оккупантов неважно

Война в Украине показала, что точность даже условно высокоточных ракет России изрядно хромает. При заявленном отклонении от цели в 5 – 15 метров, оно может составлять до 100 метров и более. При этом после введения санкций и использования в производстве ракет контрабандной электроники эти характеристики возросли.

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Сегодня ни одна российская ракета не может называться высокоточной. При этом в России полностью упразднили технический контроль за продукцией. Ракету после производства не подвергают полной проверке всех узлов и систем, а сразу отправляют в места размещения БК.

Например, в феврале 2023 года АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" имело возможность в течение февраля выдавать до 1 ракеты "Калибр" в сутки, в разной степени готовности. Например, практически готовый продукт, но ожидал доукомплектации.

АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение" (Королев, Московская область) в феврале смогло закрыть план на изготовление 20 ракет Х-38М и Х-31ПМ. При этом продукция сразу же была передана подразделениям ВКС России для применения, без прохождения технического контроля.

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Российские ракеты раньше неоднократно демонстрировали свою дефективность. К примеру, в ночь на 7 июля жители Белгорода сняли как ракета ОТРК "Искандер", пролетающая над городом, выпущенная оккупантами в направлении Харькова, детонировала в воздухе и упала за городом.

Это не единственный подобный случай, а регулярный. Российские ракеты, запускаемые в сторону Украины, часто падали на российской территории и нередко, на российские города и села. Причем это касается всех типов ракет, а не какой-либо определенной продукции.

Число зафиксированных инцидентов с падением российских ракет на территории России возросло с конца 2022 года. То есть тот же период, когда ракетной продукции, которую россияне произвели в 2022 году, становилось все больше, а в 2023 году она практически вся такая.

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Это лишь подтверждает низкое качество технического и технологического выполнения продукции, что влечет за собой несоответствие заявленным характеристикам и критическую ненадежность узлов и агрегатов. Последствия? Россияне все чаще обстреливают сами себя.