Тогда БРИКС будет совсем не эффективным: что развалит эту организацию

Саммит БРИКС завершился в российской Казани. Уже опубликовано итоговое заявление государств-участников. Его суть свидетельствует о нежелании стран глобального Юга в угоду России противопоставлять себя остальному миру. А также, что эта организация очень скоро исчерпает себя как таковая.

Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, добавив также соображения о том, как ускорить девальвацию БРИКС на международной арене.

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В БРИКС отсутствует консенсус

По словам дипломата, мировая практика показывает, что чем пестрее набор участников той или иной организации, тем менее эффективна эта структура. А значит, в случае расширения БРИКС она в конце концов перестанет функционировать.

Я бы хотел, чтобы к БРИКС присоединилось еще стран 20. Знаете почему? Потому что когда организация имеет 25–30 участников, то она уже недееспособна. Чем больше участников, то они больше отличаются, консенсуса уже нет, –

отметил Огрызко.

Россия не будет лидером БРИКС

Кроме того, экс-министр иностранных дел Украины выразил сомнение в том, что России удастся занять лидерскую позицию в БРИКС. Потому что крупнейшие "игроки" в этой структуре преследуют исключительно собственные интересы.

"Индия и Китай – "заклятые друзья", которые только ждут, чтобы вонзить нож друг другу в спину. А на Россию вообще Китай смотрит сверху вниз. Все эти страны не будут резкими в оценке ситуации в российской войне. Не будет ничего, что отвечало бы интересам одной страны, в частности, России", – подчеркнул дипломат.

Также по мнению Владимира Огрызко, следующим шагом в попытке объединить членов БРИКС могут быть потенциальные экономические партнерства. Но и здесь нет больших перспектив, а значит, дипломат спрогнозировал, что вскоре БРИКС исчезнет.