Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, додавши також міркування про те, як прискорити девальвацію БРІКС на міжнародній арені.

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У БРІКС відсутній консенсус

За словами дипломата, світова практика показує, що чим строкатіший набір учасників тієї чи іншої організації, тим менш ефективна ця структура. А отже, у разі розширення БРІКС вона зрештою перестане функціонувати.

Я б хотів, аби до БРІКС доєдналося ще країн 20. Знаєте чому? Бо коли організація має 25–30 учасників, то вона вже недієздатна. Що більше учасників, то вони більше відрізняються, консенсусу вже немає, –

зауважив Огризко.

Росія не буде лідером БРІКС

Окрім того, ексміністр закордонних справ України висловив сумнів у тому, що Росії вдасться зайняти лідерську позицію в БРІКС. Бо найбільші "гравці" у цій структурі переслідують виключно власні інтереси.

"Індія і Китай – "закляті друзі", які лише чекають, аби встромити ніж одне одному в спину. А на Росію взагалі Китай дивиться згори вниз. Всі ці країни не будуть різкими в оцінці ситуації в російській війні. Не буде нічого, що відповідало б інтересам однієї країни, зокрема, Росії", – підкреслив дипломат.

Також на думку Володимира Огризка, наступним кроком у намаганні об'єднати членів БРІКС можуть бути потенційні економічні партнерства. Але й тут нема великих перспектив, а отже, дипломат спрогнозував, що невдовзі БРІКС зникне.