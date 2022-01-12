Токаев досрочно отменил чрезвычайную ситуацию в нескольких регионах Казахстана
Источник:Inform buro
Касым-Жомарт Токаев досрочно отменил режим чрезвычайной ситуации в 3 областях Казахстана. Так, жители регионов вернутся к привычной жизни уже 13 января.
Ограничения чрезвычайной ситуации перестанут действовать в 7 часов утра в четверг. Президент уже подписал соответствующий указ.
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Где отменят чрезвычайную ситуацию
- в Западноказахстанской области;
- в Павлодарской области;
- в Североказахстанской области.
Заметим, чрезвычайную ситуацию по всему Казахстану ввели 5 января. Сначала ограничения были установлены в Алматы, Мангистаунской области и Нур-Султане, однако впоследствии их распространили на всю территорию страны.
Ограничения предусматривают:
- комендантское время с 23:00 до 7:00 и создание комендатур во главе с начальниками полиции;
- запрещение массовых мероприятий;
- ограничение на передвижение;
- ограничение въезда и выезда в регионы;
- проверка документов, вещей и транспорта;
- запрет продажи оружия и боеприпасов;
- установление особого режима обращения алкоголя и медицинских препаратов;
- возможно изъятие у жителей оружия.
Войска ОДКБ покинут страну
Токаев заявил, что так называемые "миротворцы" ОДКБ завершили свою "миссию" и "стабилизировали" ситуацию в Казахстане. Поэтому уже 13 января они начнут покидать страну.
Уход войск будет происходить в несколько этапов, они полностью покинут страну якобы через 10 дней.
Протесты в Казахстане: главное
- Поводом для массовых протестов стало резкое повышение цены на газ. Однако впоследствии активисты выдвинули ряд требований к власти. В частности, отставка правительства, повышение зарплат и пенсий, уменьшение налогов.
- 5 января между митингующими и силовиками возникли столкновения. Активисты штурмом брали административные здания. В ночь на 6 января в Алматы царило мародерство.
- Точное количество жертв неизвестно, однако случайные пули смертельно ранили нескольких детей.
- Из-за того, что казахские военные не хотели стрелять в собственный народ, Токаев обратился к странам ОДКБ с просьбой оказать военную помощь.
- По официальным данным, в Казахстан прибыли 2 тысячи "миротворцев". Кстати, им разрешали стрелять в людей.
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