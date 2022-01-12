Токаев объявил о выходе войск ОДКБ из Кахастана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что так называемые "миротворцы" Организации Договора коллективной безопасности завершили свою "миссию". Теперь они покинут территорию страны.

Свои войска ОДКБ начнет выводить уже 13 января. Об этом Токаев заявил во время совещания в Алматы.

Заметьте С охраной и вертолетами: Токаев впервые с начала столкновений приехал в Алматы

Токаев поблагодарил ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев заявил, что перед выводом войск он провел переговоры с лидерами стран Организации Договора коллективной безопасности, то есть с представителями Беларуси, Армении, России, Кыргызстана и Таджикистана.

Президент Казахстана заявил, что так называемые "миротворцы" помогли "стабилизировать ситуацию в стране". Традиционно Токаев назвал митингующих "бандитами и террористами".

Бесспорно, это (ввод войск ОДКБ, – 24 канал) имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам-главам государств,

– заявил Токаев.

Войска ОДКБ в Казахстане: главное

С 3 января 2022 года в Казахстане серьезно обострились протесты. Сначала поводом было повышение стоимости газа, затем митингующие выдвинули ряд политических требований.

Из-за этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к ОДКБ с просьбой ввести свои войска.

В тот же вечер Совбез ОДКБ согласился ввести своих так называемых "миротворцев" в Казахстан.

Все члены ОДКБ заявляли, что их военные не будут принимать участия в подавлении протестов, однако "миротворцев" привлекли к зачистке аэропорта в Алматы.

Командовал силами так называемых "миротворцев" руководитель спецоперации по оккупации украинского полуострова Крым в 2014 году Андрей Сердюков.

Больше о событиях в Казахстане в нашем сюжете: смотрите видео