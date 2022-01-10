Токаев на ОДКБ заявил, что в Казахстане – "попытка государственного переворота"

Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о попытке государственного переворота в Казахстане. По его словам, все события 2022 года связаны.

Политик рассказал о некоем "едином разрушительном замысле, подготовка к которому длилась долгое время". Об этом он сообщил во время саммита Организации договора о коллективной безопасности.

Читайте также В Казахстане во время протестов задержали около 8 тысяч человек

На этом президент Казахстана не остановился и издал циничное заявление о том, что протесты, которые происходят по всей стране, – это "попытка государственного переворота, чтобы захватить власть".

В то же время Токаев пытался убедить в том, что участники митингов "планировали захватить столицу".

Военные ОДКБ в Казахстане

Глава государства также отметил, что "ОДКБ показала свою нужность как эффективная организация".

В Казахстане от ОДКБ находятся 2 030 человек и 250 единиц техники,

– указал он.

Кроме этого, казахстанский президент, который отдал приказ силовикам стрелять на поражение по гражданам во время масштабных акций, беззастенчиво лгал о том, что они никогда не применяли и не будут применять силу в отношении мирных демонстрантов.

"Доказательства террористической атаки"

Уполномоченная по правам детей в Казахстане Аружан Саин сообщила о по меньшей мере 164 погибших во время столкновений , среди них также есть 3 несовершеннолетних.

Наконец Токаев добавил, что вскоре представит мировому сообществу "доказательства террористической атаки".

В ближайшее время масштабная операция завершится, а вместе с ней миссия ОДКБ,

– подытожил он.

К теме Токаев поблагодарил Путина за помощь в подавлении протестов

Протесты в Казахстане: коротко

Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они требовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.

Они заявили, что это было лишь 1 из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов страны. Из-за этого на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Спустя несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.

Первой свой контингент ввела Россия. Самолетами в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили лишь вечером 6 января.

Масштабные митинги в Казахстане: смотрите видео