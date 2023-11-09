Пескова перекосило: Токаев красиво поставил на место Путина за искажение своего имени

Владимир Путин приехал в гости к Касиму-Жомарту Токаеву и не смог правильно произнести его имя. Казахский лидер в ответ осадил президента России, чем сильно удивил Дмитрия Пескова и других россиян.

Владимир Путин во время визита в Казахстан оконфузился перед президентом этой страны. Вместе с российским диктатором приехала делегация. В частности, присутствовал глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Что же произошло в Казахстане

Российский диктатор назвал Касима-Жомарта Кемелевича Токаева "Камиль Жомартовичем". После паузы он сделал еще одну попытку, однако снова допустил ошибку, не произнеся правильно звуки. А потом Путин еще раз неправильно произнес имя и отчество казахского лидера.

Уважаемый Камиль Жомартович, Касим-Жомат Кемилевич, дорогие друзья, коллеги. Прежде всего, хотел выразить слова благодарности Акасам-Жомат Кельвеничу за приглашение,

– сказал президент России.

Стоит заметить, что перед Путиным лежали бумаги, а сам он почти все это время смотрел на стол. Диктатор вертелся на стуле, постоянно вздыхал, делал частые паузы, заметно нервничал и чувствовал себя некомфортно.

Путин не может произнести имя Токаева: видео из соцсетей



Касим-Жомарт Токаев в ответ перешел за казахский язык во время своего обращения. Этим он очень озадачил российскую делегацию. Особенно это видно по реакциям Пескова, Лаврова и других кремлевских прихвостней.

Пресс-секретарь Путина вообще повернулся почти на 180 градусов. Члены делегации были удивлены и испуганы. Им всем пришлось воспользоваться наушниками и заслушать переводчика. На кадрах можно увидеть, как взбешённому президенту государства-террориста тоже пришлось молча взять наушник.

Токаев демонстративно переходит на казахский язык при Путине: видео из соцсетей



Другие конфузные случаи с Путиным

Недавно кремлевские пропагандисты выпустили календарь в честь Путина с очень неудачными его фотографиями, на одной из которых диктатор стоит "враскорячку". Российский оппозиционер, музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий в комментарии 24 Каналу высмеял пропагандистский креатив и иронично не исключил диверсию.

Раньше Путин перепутал свои конечности и несколько секунд смотрел на несуществующие часы на руке. Впоследствии он вспомнил, на какой из рук носит этот аксессуар, и стал растягивать ремешок.

Напомним, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал Путину о потерях российских захватчиков на фронте в Украине. В ответ диктатор, вообще его не слушавший, попросил передать "привет" ликвидированным ВСУ оккупантам.

Путин далеко не в первый раз неправильно произносит имя казахского лидера. До этого во время других встреч президент России говорил "Кемел Жомартович" и "Касим Жомартович".