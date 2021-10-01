Токио накрыл мощный тайфун: отменено более 300 авиарейсов
Источник:NHK
Токио накрыл мощный тайфун Миндулле. В результате стихии отменили 357 авиарейсов, одновременно без света остались жители более 6 тысяч домов.
В японском Токио 1 октября зафиксировали сильный дождь и сильные порывы ветра. Информации о пострадавших в результате непогоды нету.
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Паромное сообщение в Токийском заливе отменили
Также из-за тайфуна отменили паромное сообщение в Токийском заливе и перекрыли несколько железнодорожных сообщений между Токио и Нагоей.
По информации Японского метеорологического агентства, тайфун расположился рядом с островом Хонсю и направляется на северо-восток со скоростью 35 километров в час.
Порывы ветра в центре атмосферного вихря время от времени достигали 60 метров в секунду. Ожидается, что основной тайфун ударит по префектуре Тиба. Местные власти обратились к жителям города Кацуура с просьбой покинуть свои дома.
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Подготовку к эвакуации начали почти 7 тысяч человек. Местных призвали оставаться в помещениях пока тайфун не пройдет и избегать приближения к окнам.
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