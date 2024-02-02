Последние несколько дней взрывалось красиво: куда попал "хлопок" в Токмаке и Бердянске

Сезон "хлопков" на временно оккупированных территориях продолжается. Несмотря на зиму, россиянам очень горячо в Токмаке и Бердянске, в частности.

Об этом в разговоре с 24 Каналом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что взрывы раздавались в течение последних нескольких дней.

Смотрите также Играют нам на руку: в Мелитополе участились конфликты кадыровцев с военными России

Взрывы в Токмаке и Бердянске

По словам Федорова, в Токмаке взрывалось в окрестностях города, в промышленной зоне. Ее россияне давно превратили в свою военную базу.

"Поэтому, в очередной раз точно была ликвидация врага", – сказал городской голова Мелитополя.

В Бердянске взрывы произошли непосредственно на нефтебазе, которая раньше была для нашей Нацгвардии. Ее враг пытался перестроить для себя, чтобы использовать в собственных целях.

"Но мы понимаем, что на территории временно оккупированного Бердянска хорошо работает сопротивление и сразу вместе с нашими силами сопротивления наши героические военные и спецслужбы сделали так, чтобы эта нефтебаза не могла быть использована врагом на временно оккупированной территории", – добавил Федоров.

Что происходит в Запорожской области: последние новости