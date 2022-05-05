В Токмаке возможны провокации оккупантов или имитация нападения диверсантов, – городской совет

Разведка заявляет, что вражеские войска готовят провокации в Запорожской области, в частности, в Токмаке. Ведь накануне стало известно, что оккупанты шьют форму ВСУ.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Россияне шьют форму ВСУ

Он рассказал о "гениальных" замыслах российских военных, которые вновь прибегают к старым советским методам – переодеванию в форму противника.

По сообщению оперативного командования "Юг", в Токмаке Запорожской области со 2 мая начался массовый пошив формы ВСУ.

Не исключено осуществление провокационных действий такими "ряжеными" подразделениями с целью компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападения ДРГ на линии столкновения, — отметили в ОК "Юг".

Оккупанты готовят провокации

По словам Анатолия Куртева, возможны следующие сценарии:

переодетые в форму ВСУ оккупанты попытаются совершить провокации на оккупированных территориях,

или оккупанты имитируют нападение ДРГ (диверсантов – 24 канал) на линии столкновения.

Цель одна – скомпрометировать украинских военных. Но у нас на это только один ответ – кина не будет! Планы раскрыты, костюмерную можно закрывать. Верим в ВСУ! Победим,

– написал секретарь городского совета.

К слову, россияне не гнушаются проводить операции "под фальшивым флагом". Кроме того, они продуцируют ряд фейков, которые распространяют в России и на временно оккупированных территориях.

В частности, пропагандисты придумали, что в Украине проводят массовую мобилизацию. Так они стремятся деморализовать украинцев, которые из-за перебоев со связью не имеют доступа к правдивым новостям.

Ситуация на Запорожье: последние новости

3 мая россияне обстреляли жилые массивы города Гуляйполе на Запорожье. В результате вооруженной атаки два человека травмированы и один погиб, также повреждены частные дома местных жителей.

Кроме того, 3 мая враг нанес артиллерийский удар по поселку Железнодорожное возле Гуляйполя. В результате атаки погибли 2 гражданских, повреждены 12 жилых домов и школа. Прокуратура уже возбудила уголовное дело.

2 мая противник обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Орехово. Оккупанты били из артиллерии.

Однако украинские защитники дают отпор врагу. Только за 1 мая украинские воины уничтожили почти 80 российских оккупантов на Запорожье. ВСУ превратили много вражеской техники в металлолом. Среди уничтоженной техники есть 6 танков.

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