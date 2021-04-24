Только когда закончится война, – Кравчук о двусторонних отношениях России и Украины
По мнению Леонида Кравчука, говорить о двусторонних отношениях России и Украины можно, когда закончится война и агрессор вернет наши территории. Таким образом политик прокомментировал приглашение в Москву президента Владимира Зеленского.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Зеленский за 2 года войны был на Донбассе 22 раза, а Путин – ни одного. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
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Что говорит Кравчук
Речь о двусторонних отношениях может быть только тогда, когда закончится война на Донбассе. Украинская позиция должна быть такой, пока Россия-агрессор активно разрушает отношения,
Он видит разрушения и видит, что там происходит. Путин не знает и не видит. Вот он говорит: я приеду, мы встретимся в любой точке Донбасса и он увидел бы последствия его политики,
– сказал Кравчук.
Однако, продолжил политик, Путин говорит, что, мол, Россия не обсуждает этот вопрос и надо обращаться к боевикам.
Что этому предшествовало
- Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. По словам украинского лидера, это стоит сделать "в любой точке, где идет война".
- Однако Путин встречу на Донбассе отверг и заявил, что готов принять Зеленского в Москве. О Донбассе и Крыме президент России говорить не хочет.
- Заметим, Украина предложила премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией.
- Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в нормандский формат следует включить боевиков. Однако в Офисе Президента подчеркнули, что такая инициатива лишит смысла имеющиеся форматы переговоров.
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