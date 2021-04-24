По мнению Леонида Кравчука, говорить о двусторонних отношениях России и Украины можно, когда закончится война и агрессор вернет наши территории. Таким образом политик прокомментировал приглашение в Москву президента Владимира Зеленского.

Зеленский за 2 года войны был на Донбассе 22 раза, а Путин – ни одного. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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Что говорит Кравчук

Речь о двусторонних отношениях может быть только тогда, когда закончится война на Донбассе. Украинская позиция должна быть такой, пока Россия-агрессор активно разрушает отношения,

Он видит разрушения и видит, что там происходит. Путин не знает и не видит. Вот он говорит: я приеду, мы встретимся в любой точке Донбасса и он увидел бы последствия его политики,

– сказал Кравчук.

Однако, продолжил политик, Путин говорит, что, мол, Россия не обсуждает этот вопрос и надо обращаться к боевикам.

Что этому предшествовало