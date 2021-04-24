На думку Леоніда Кравчука, говорити про двосторонні відносини Росії та України можна, коли закінчиться війна та агресор поверне наші території. Таким чином політик прокоментував запрошення в Москву президента Володимира Зеленського.

Зеленський за 2 роки війни був на Донбасі 22 рази, а Путін – жодного. Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі.

До теми Тільки у нейтральній країні, – Кравчук про зустріч Зеленського та Путіна

Що каже Кравчук

Мова про двосторонні відносини може бути тільки тоді, коли закінчиться війна на Донбасі. Українська позиція має бути такою, поки Росія–агресор активно руйнує відносини,

Він бачить руйнування і бачить, що там відбувається. Путін не знає і не бачить. Ось він говорить: я приїду, ми зустрінемося в будь-якій точці Донбасу і він побачив би наслідки його політики,

– сказав Кравчук.

Однак, продовжив політик, Путін каже, що, мовляв, Росія не обговорює це питання та треба звертатись до бойовиків.

Що цьому передувало