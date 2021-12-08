Только один действенный способ, – политолог объяснил логику действий США в отношении Путина

Российского президента Владимира Путина действительно запугали санкциями. В то же время, США их используют очень осторожно.

По логике Запада всегда важно держать самую тяжелую угрозу. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

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"Угроза санкций – гораздо более эффективный инструмент, чем сами по себе санкции", – считает Орешкин.

Какой способ действительно действенный

В то же время, по его словам, отключение от SWIFT и отказ обслуживания государственного долга России действительно тяжелые ограничения для государства-агрессора.

Мне кажется, только этот способ действительно действенный,

– подчеркнул Орешкин.

Он пояснил, что Путин сейчас не в самой блестящей экономической ситуации. Поэтому он должен обращать внимание на подобные высказывания.

Орешкин: Для Путина самое важное – экономика

"В долгосрочной перспективе для Путина самое главное – это экономика. Потому что никто не намерен с ним воевать. Никто не хочет получить ядерную войну в Европе", – отметил российский политолог.

Глава Кремля, как заметил Орешкин, уже 10 лет "буксирует" на месте. Следовательно, разочарование избирателей постепенно растет.

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