Знаем, что планируют россияне в ближайшие месяцы, и противодействуем: новое обращение Зеленского

Российские оккупанты 26 января совершили очередной ракетный обстрел украинских городов. Вечером президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что сегодня украинцы выдержали очередной массированный ракетный удар террористов. Он полностью подтверждает все то, о чем украинские представители говорили с партнерами, сообщает 24 Канал.

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Зло можно остановить только оружием

Зеленский заявил, что российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничто другое государство-террорист не поймет.

Оружие на поле боя. Оружие, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России, то есть политическим и экономическим оружием. И оружием юридическим – нужно работать еще активнее для создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины и для компенсации всех убытков, нанесенных этой войной, за счет российских активов,

– подчеркнул президент.

По его словам, каждая российская ракета против украинских городов, каждый иранский беспилотник, применяемый террористами, – это аргументы, почему нужно больше оружия.

"Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами. Кто ускоряет поставки Украине необходимых средств обороны и кто готов усиливать санкционное давление на государство-террориста. В частности, расширяем нашу танковую коалицию – есть соответствующее решение Канады, я благодарю за это. Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции", – отметил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Россияне применяют баллистические ракеты

Зеленский рассказал, что сегодня благодаря предоставленным Украине системам ПВО и профессионализму наших воинов удалось сбить большинство российских ракет и "Шахидов".

Это как минимум сотни спасенных жизней и десятки сохранившихся объектов инфраструктуры. И я благодарю наши Воздушные силы, каждого и каждую, кто минувшей ночью, утром и днем обеспечивал защиту Украины от ракет и дронов террористов,

– заметил президент.

Он особо отметил воинов:

96-й Киевской,

160-й Одесской,

208-й Херсонской зенитной ракетной бригады.

"Но, к сожалению, только средствами ПВО сложно обеспечить 100% защиты. Тем более, когда террористы применяют баллистические ракеты. Сегодня были попадания ракет. К сожалению, есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким... На этот российский террор нужны асимметричные ответы. Нужно новое движение наших сил на фронте", – отметил глава государства.

По его словам, необходимо обеспечить поражение наземных сил террористов. Что бы там ни планировали российские оккупанты, украинская подготовка должна быть крепче.

"Говорим об этом с партнерами. И обсуждаем это на заседаниях Ставки. Сегодня было именно такое заседание. Подробно – по ситуации на Донбассе. Бахмут, Угледар и вообще битва за Донбасс. Я благодарю всех наши подразделения, которые проявляют нужную Украине устойчивость, истощают оккупанта, уничтожают его", – заявил Зеленский.

Он добавил, что чем больше Россия потеряет в этой битве за Донбасс, тем меньше будет ее общий потенциал. Подробно на Ставке также обсудили и то, к чему следует готовиться в ближайшие месяцы.

"Знаем, что планируют оккупанты. Противодействуем. Это касается и поставок вооружений и снарядов, и общего укрепления наших сил обороны", – подчеркнул президент.

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Что происходит с энергетикой

Президент также провел сегодня оперативные совещания по ситуации в энергетике. Говорили об имеющихся дефицитах и восстановлении после российских ударов.

Ремонтные бригады работают во всех точках, где были попадания. По состоянию на данный момент ограничение поставок электричества есть в большинстве наших регионов,

– заметил президент.

По его словам, самая сложная ситуация в:

Одесской области,

Львовской области,

Винницкой области,

Киевской области,

Сумской области,

Полтавской области.

Он добавил, что энергетики, коммунальщики и все, кто вовлечен в стабилизацию энергосистемы, будут делать все необходимое, чтобы восстановить генерацию и технические возможности снабжения.

"Я благодарю всех, кто занимается этой работой. Спасибо также всем в мире, кто помог и помогает Украине энергетическим оборудованием. Каждой стране, каждой компании и каждому человеку – тем миллионам наших друзей, кто через United24 или через другие инструменты поддержки доказывает, что российский террор должен проиграть", – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что, к сожалению, вынужден повторить для тех, кто плохо услышал, что любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, должен быть согласно соответствующего решения СНБО, которое все видели.

"Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо. Я благодарю всех, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто работает ради нашего государства и общества! Вечная память каждому и каждой, чью жизнь забрали российские террористы! Россия будет отвечать за террор. Слава Украине!" – подытожил президент.