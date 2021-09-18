Только за день оккупанты вывезли из Донецка в Россию 6 автобусов с "избирателями"

В Ростовскую область свозят украинцев с оккупированных территорий Донбасса. Все для того, чтобы они незаконно приняли участие в выборах в Госдуму России.

Только за день 18 сентября в Россию двинулись 6 автобусов с избирателями. В каждом было около по 50 человек.

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На одном из автобусов была надпись "Наш выбор – Россия".

Паспорта раздавали сразу возле участков

Один из избирателей рассказал, что получил паспорт после приезда в Матвеево-Курганском сельском поселении. Накануне в Ростовскую область привезли еще 200 украинцев. Паспорта им тоже раздавали перед участком.

Одна из женщин отметила, что ее "заставили получить паспорт и отправили голосовать". При этом она даже не знала, за кого отдать голос.

Ранее боевики заявляли, что должны организовать 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов, которые будут везти людей на выборы.

Российские выборы и Донбасс: что известно

Выборы в Госдуму России продолжаются 17 – 19 сентября. В течение 3 дней россияне должны проголосовать и избрать 450 депутатов.

Москва решила незаконно привлечь к выборам украинцев. Для этого Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.

Кремль даже принял постановление, чтобы жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, разрешили голосовать на этих выборах.

Россия даже разрешила голосовать онлайн, предварительно зарегистрировавшись.

МИД Украины выразил протест и осуждение из-за дерзких действий государства-агрессора. Киев требовал расширить санкции против Москвы.