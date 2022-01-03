Только за неделю в Украине в пожарах погибли 80 человек
3 января 2022 , 11:25Читати новину українською
Источник:ГСЧС
За период с 27 декабря по 2 января спасатели ликвидировали более 1 тысячи пожаров. Из пламени удалось спасти 80 человек, столько же погибли.
На прошлой неделе подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжали проводить мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, выезжали ликвидировать их последствия, тушили пожары.
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В пожарах за неделю погибли 80 человек
- За последние 7 дней спасателям удалось ликвидировать 1 160 пожаров.
- Из возгораний спасли 80 человек. Кроме того, сотрудники ГСЧС не допустили уничтожения огнем 640 зданий и 46 единиц техники.
- К сожалению, были и жертвы – в пожарах погибли 80 человек. А нанесенный ущерб, по оперативным данным, составляет 12,656 миллиона гривен.
Чрезвычайные происшествия и ситуации на воде за неделю
- Зарегистрировали 1 391 происшествия. Спасатели выезжали на место инцидентов и в результате спасли 98 человек.
- Пиротехнические подразделения совершили 43 выезда. Во время них обнаружили, изъяли и уничтожили 363 взрывоопасных предмета.
- На водных объектах погибли 8 человек.
Последние пожары в Украине: коротко
- В Запорожье 2 января произошел пожар в общежитии семейного типа. Спасатели успели эвакуировать 28 человек, среди них было 5 детей.
- Вечером 1 января в селе Кошаны, что на Черниговщине, в частном доме произошел пожар. В результате возгорания погибли 2 человека – 61-летний мужчина и 47-летняя женщина.
- В тот же день пожар вспыхнул в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Площадь возгорания составила аж 400 квадратных метров. К счастью, люди не пострадали.
- В первый день года спасатели нашли в Киеве в частном доме тело женщины. Она погибла при пожаре. Трагедия произошла в Дарницком районе.
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