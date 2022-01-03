Только за неделю в Украине в пожарах погибли 80 человек

3 января 2022 , 11:25
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Источник:

ГСЧС

За период с 27 декабря по 2 января спасатели ликвидировали более 1 тысячи пожаров. Из пламени удалось спасти 80 человек, столько же погибли.

На прошлой неделе подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжали проводить мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, выезжали ликвидировать их последствия, тушили пожары.

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В пожарах за неделю погибли 80 человек

  • За последние 7 дней спасателям удалось ликвидировать 1 160 пожаров.
  • Из возгораний спасли 80 человек. Кроме того, сотрудники ГСЧС не допустили уничтожения огнем 640 зданий и 46 единиц техники.
  • К сожалению, были и жертвы – в пожарах погибли 80 человек. А нанесенный ущерб, по оперативным данным, составляет 12,656 миллиона гривен.

Чрезвычайные происшествия и ситуации на воде за неделю

  • Зарегистрировали 1 391 происшествия. Спасатели выезжали на место инцидентов и в результате спасли 98 человек.
  • Пиротехнические подразделения совершили 43 выезда. Во время них обнаружили, изъяли и уничтожили 363 взрывоопасных предмета.
  • На водных объектах погибли 8 человек.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что в последний день 2021 года в Украине возникли 125 пожаров в жилом секторе. К сожалению, они стали смертельными для 12 человек, еще 4 получили травмы.

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Автор: Наталія Пристанська