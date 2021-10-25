Только за неделю в Украине из-за пожаров погибли почти 60 человек
25 октября 2021 , 12:49Читати новину українською
Источник:пресс-служба ГСЧС
С 18 по 24 октября в Украине случилось более 3 тысяч пожаров. В то же время по всей территории государства спасли 41 человека.
За неделю в Украине зарегистрировали 3 669 инцидентов, связанных с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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По их информации, из-за пожаров погибли 57 человек. В то же время произошло 3 123 пожаров. Пожарные спасли от уничтожения:
- 630 зданий;
- 59 единиц техники.
В течение недели подразделения ГСЧС 407 раз выезжали на место происшествия. Во время этого изъяли и уничтожили 2 тысячи 289 взрывоопасных предметов.
Последние пожары в Украине
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