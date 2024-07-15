США разместят ракеты Tomahawk в Германии: в Берлине отреагировали на угрозы Кремля
Источник:Укринформ
В США заявили, что разместят свои ракеты в Германии с целью сдерживания России. Федеральное правительство Германии поддерживает это решение, несмотря на очередные угрозы со стороны Кремля.
Ракеты США планируют установить в 2026 году. Об этом было объявлено на брифинге представителем федерального правительства Штеффеном Гебештрайтом.
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Как в Германии отреагировали на угрозы Кремля
Гебештрайт отметил, что Берлин принял во внимание очередные угрозы со стороны Кремля, но не услышал ничего нового.
Ничего нового Песков не сказал, ведь позиция известна: российское военно-политическое руководство давно уже нацелилось на европейские столицы,
– заметил он.
Впрочем, представитель все же признал, что "подобные заявления в принципе всегда надо воспринимать серьезно". Гебештрайт подчеркнул, что пока невозможно обсуждать с Россией возможные инициативы по разоружению, ведь "Россия ведет себя гораздо агрессивнее со своими соседями, чем раньше".
Почему США решили установить ракеты в Германии
Гебештрайт напомнил, что российское руководство несколько лет назад вышло из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и активно разрабатывает и размещает новое вооружение вблизи границ.
Поэтому эксперты по безопасности сходятся во мнении о необходимости неядерной компоненты сдерживания в центре Европы, в частности в Германии,
– сказал правительственный представитель.
Он добавил, что Берлин ведет переговоры с коллегами в Великобритании, Франции, Италии и другими по разработке такого оружия, а пока Европа будет разрабатывать собственное оружие, США решили параллельно разместить некоторые из своих систем в 2026 году. Правительство ФРГ приветствует такое решение.
"Речь идет о сдерживании. Оружие должно быть дальнобойным и очень точным, оно должно предотвратить намерения атаковать Германию", – подчеркнул Гебештрайт.
Он также отметил важность возвращения к механизмам разоружения и переговорных каналов с российской стороной.
Представитель МИД Германии Себастьян Фишер добавил, что его страна не позволит себя запугать такими заявлениями со стороны Кремля.
Напомним, что ранее Песков заявил, что размещение "Томагавков" в Германии приблизит "холодную войну". Он также пообещал, что Россия "учтет это", комментируя решение США.