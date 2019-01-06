Томос об автокефалии ПЦУ: появилась реакция мусульман Украины

Муфтий духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов поздравил православных с получением Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. По его словам, это событие уже вошло в историю Украины как большой шаг по развитию не только независимой и всемирно признанной Православной Церкви, но и как крупный шаг по развитию и укреплению независимого украинского государства.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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От имени мусульман Украины поздравляю православных христиан с получением Томоса об автокефалии Украинской поместной православной уеркви. Это событие уже вошло в историю Украины как большой шаг по развитию не только независимой и всемирно признанной Православной Церкви, но и как крупный шаг по развитию и укреплению независимого Украинского государства. Именно в век Соборности Украины, который мы будем отмечать в 2019 году, украинская нация получила один из самых мощных духовных факторов, обеспечивать и охранять настоящую независимость Украины – Поместную Православную Церковь,

– заметил священнослужитель.

Муфтий мусульман пожелал Митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию плодотворной работы в дальнейшем развитии Церкви.

"Имеем надежду на дальнейшее углубление межрелигиозного диалога и плодотворного сотрудничества между христианами и мусульманами Украины. Всевышний Господь в Священном Коране констатирует, что христианство и ислам являются близкими религиями, и между нами – много общего, особенно в духовно-нравственных ценностях и традициях благотворительности. Подтверждая это, мы выражаем наше уважение христианам Украины, и готовность к сотрудничеству ради счастливого будущего Украины", – подытожил Саид Исмагилов.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Что такое Томос?

Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Православную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

Украина получила Томос: смотрите видео