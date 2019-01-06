20:31
6 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Томос об автокефалии ПЦУ: появилась реакция мусульман Украины

      316 Читати новину українською
      Муфтий мусульман Саид Исмагилов поздравил православных христиан с Томосом об автокефалии
      Муфтий мусульман Саид Исмагилов поздравил православных христиан с Томосом об автокефалии / Ислам в Украине

      Муфтий духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов поздравил православных с получением Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. По его словам, это событие уже вошло в историю Украины как большой шаг по развитию не только независимой и всемирно признанной Православной Церкви, но и как крупный шаг по развитию и укреплению независимого украинского государства.

      Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

      Читайте также: Как в УГКЦ восприняли получение Украиной Томоса

      От имени мусульман Украины поздравляю православных христиан с получением Томоса об автокефалии Украинской поместной православной уеркви. Это событие уже вошло в историю Украины как большой шаг по развитию не только независимой и всемирно признанной Православной Церкви, но и как крупный шаг по развитию и укреплению независимого Украинского государства. Именно в век Соборности Украины, который мы будем отмечать в 2019 году, украинская нация получила один из самых мощных духовных факторов, обеспечивать и охранять настоящую независимость Украины – Поместную Православную Церковь,
      – заметил священнослужитель.

      Муфтий мусульман пожелал Митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию плодотворной работы в дальнейшем развитии Церкви.

      "Имеем надежду на дальнейшее углубление межрелигиозного диалога и плодотворного сотрудничества между христианами и мусульманами Украины. Всевышний Господь в Священном Коране констатирует, что христианство и ислам являются близкими религиями, и между нами – много общего, особенно в духовно-нравственных ценностях и традициях благотворительности. Подтверждая это, мы выражаем наше уважение христианам Украины, и готовность к сотрудничеству ради счастливого будущего Украины", – подытожил Саид Исмагилов.

      Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Что такое Томос?
      Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавали Православную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Украина получила Томос: смотрите видео

       

      кто еще отреагировал на получение украиной томоса:
      Теги: Религия Томос Новости Украины Православная церковь Украины Новости политики Іслам
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      сегодня , 20:04 Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      Юліана Вінтюк 22029
      Самые смешные мемы недели: Зе-президент, кремлевский недопрезидент и "Томос в хату!"
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: Зе-президент, кремлевский недопрезидент и "Томос в хату!"
      103
      Последствия Томоса для РФ, связь Путина со взрывами в Магнитогорске – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Последствия Томоса для РФ, связь Путина со взрывами в Магнитогорске – топ-5 видео недели
      267
      Как встречают Сочельник в Западной Украине: традиции, которые сохранились
      сегодня , 18:38 Как встречают Сочельник в Западной Украине: традиции, которые сохранились
      Анна Косинська 2 2962
      Что символизируют 12 блюд на Святвечер
      сегодня , 17:31 Что символизируют 12 блюд на Святвечер
      8528
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 15 октября: температура воздуха существенно изменится
       15 октября 2017 , 09:20
      "Укрзализныця" назначила новые поезда, которые соединят восток Украины с центром и западом
       4 декабря 2018 , 19:10
      "Всего лишь в 200 километрах от гражданской войны": острый репортаж немецкого СМИ перед матчем Заря – РБ Лейпциг
       23 августа 2018 , 19:37
      Один из лидеров сборной Турции не сыграет против Украины – известна причина
       18 ноября 2018 , 23:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук