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      Томос про автокефалію ПЦУ: з'явилася реакція мусульман України

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      Муфтій мусульман Саїд Ісмагілов привітав православних християн із Томосом про автокефалію
      Муфтій мусульман Саїд Ісмагілов привітав православних християн із Томосом про автокефалію / Іслам в Україні

      Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов привітав православних з отриманням Томосу про автокефалію Православної церкви України. За його словами, ця подія вже увійшла в історію України як великий крок з розбудови не лише незалежної та всесвітньо визнаної Православної Церкви, але і як великий крок з розбудови та зміцнення незалежної Української держави.

      Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

      Читайте також: Як в УГКЦ сприйняли отримання Україною Томосу

      Від імені мусульман України вітаю православних християн з отриманням Томосу про автокефалію Української помісної православної уеркви. Ця подія вже увійшла в історію України як великий крок з розбудови не лише незалежної та всесвітньо визнаної Православної Церкви, але і як великий крок з розбудови та зміцнення незалежної Української держави. Саме у століття Соборності України, що ми будемо відзначати у 2019 році, українська нація здобула один із найпотужніших духовних чинників, що забезпечуватиме та охоронятиме справжню незалежність України – Помісну Православну Церкву,
      – зауважив священнослужитель.

      Водночас муфтій мусульман побажав Митрополиту Київському та всієї України блаженнішому Епіфанію плідної роботи у подальшій розбудові Церкви.

      "Маємо надію на подальше поглиблення міжрелігійного діалогу та плідної співпраці між християнами та мусульманами України. Всевишній Господь у Священному Корані констатує, що християнство та іслам є близькими релігіями, і між нами – багато спільного, особливо в духовно-моральних цінностях та традиціях доброчинності. Засвідчуючи це, ми висловлюємо нашу повагу християнам України, й готовність до співпраці задля щасливого майбутнього України", – підсумував Саїд Ісмагілов.

      Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Україна отримала Томос: дивіться відео 

       

      Хто ще реагував на отримання україною томосу:
      Теги: Православна церква України Іслам Новини України Томос Релігія Новини політики
      Джерело: 24 канал
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