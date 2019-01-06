Томос про автокефалію ПЦУ: з'явилася реакція мусульман України

Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов привітав православних з отриманням Томосу про автокефалію Православної церкви України. За його словами, ця подія вже увійшла в історію України як великий крок з розбудови не лише незалежної та всесвітньо визнаної Православної Церкви, але і як великий крок з розбудови та зміцнення незалежної Української держави.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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Від імені мусульман України вітаю православних християн з отриманням Томосу про автокефалію Української помісної православної уеркви. Ця подія вже увійшла в історію України як великий крок з розбудови не лише незалежної та всесвітньо визнаної Православної Церкви, але і як великий крок з розбудови та зміцнення незалежної Української держави. Саме у століття Соборності України, що ми будемо відзначати у 2019 році, українська нація здобула один із найпотужніших духовних чинників, що забезпечуватиме та охоронятиме справжню незалежність України – Помісну Православну Церкву,

– зауважив священнослужитель.

Водночас муфтій мусульман побажав Митрополиту Київському та всієї України блаженнішому Епіфанію плідної роботи у подальшій розбудові Церкви.

"Маємо надію на подальше поглиблення міжрелігійного діалогу та плідної співпраці між християнами та мусульманами України. Всевишній Господь у Священному Корані констатує, що християнство та іслам є близькими релігіями, і між нами – багато спільного, особливо в духовно-моральних цінностях та традиціях доброчинності. Засвідчуючи це, ми висловлюємо нашу повагу християнам України, й готовність до співпраці задля щасливого майбутнього України", – підсумував Саїд Ісмагілов.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

Україна отримала Томос: дивіться відео