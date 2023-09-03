Майор Томов в плену: в сети показали, как взяли группу разведчиков с комбатом

Российский майор, командир батальона разведчиков Юрий Томов в начале августа оказался в плену. Вместе с ним также удалось захватить его подчиненных.

В сети появились кадры, как Томов вместе с группой оказались в плену. Его захватили 9 августа во время спецоперации ВСУ на левом берегу Херсона в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, передает 24 Канал.

К теме Радовался не долго: оккупант хвастался "восторженным" Bradley, а затем плакал в плену

Как Томова брали в плен

На опубликованных кадрах видно, что украинские военные берут в плен группу, по меньшей мере, из 5 российских разведчиков во главе с майором Томовым. Они связывают им руки, а один из защитников снимает шеврон с росссийской захватнической символикой, буквой Z.

ВСУ берут в плен Томова вместе с группой: смотрите видео

Оказавшись в плену, Томов сразу начал сотрудничать с украинскими защитниками. Пока россияне били тревогу из-за исчезновения майор, тот, вероятно, сдавал позиции россиян. В сети 13 августа появились кадры, как Томов что-то активно показывает и указывает на карте. По всей вероятности, комбат разведчиков рассказывал все, что знает о захватнических войсках россиян на левобережье Херсонщины.

Томов в плену рассказал всю правду о российских военных. Так, он жаловался, что в его батальоне очень много отказников – так называемых 500-х. Также у них потери по состоянию приближались к 25%.

Россияне в плену: последние новости