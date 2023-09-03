Майор Томов в плену: в сети показали, как взяли группу разведчиков с комбатом
Российский майор, командир батальона разведчиков Юрий Томов в начале августа оказался в плену. Вместе с ним также удалось захватить его подчиненных.
В сети появились кадры, как Томов вместе с группой оказались в плену. Его захватили 9 августа во время спецоперации ВСУ на левом берегу Херсона в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, передает 24 Канал.
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Как Томова брали в плен
На опубликованных кадрах видно, что украинские военные берут в плен группу, по меньшей мере, из 5 российских разведчиков во главе с майором Томовым. Они связывают им руки, а один из защитников снимает шеврон с росссийской захватнической символикой, буквой Z.
ВСУ берут в плен Томова вместе с группой: смотрите видео
Оказавшись в плену, Томов сразу начал сотрудничать с украинскими защитниками. Пока россияне били тревогу из-за исчезновения майор, тот, вероятно, сдавал позиции россиян. В сети 13 августа появились кадры, как Томов что-то активно показывает и указывает на карте. По всей вероятности, комбат разведчиков рассказывал все, что знает о захватнических войсках россиян на левобережье Херсонщины.
Томов в плену рассказал всю правду о российских военных. Так, он жаловался, что в его батальоне очень много отказников – так называемых 500-х. Также у них потери по состоянию приближались к 25%.
Россияне в плену: последние новости
- Под Бахмутом украинские защитники взяли в плен двух россиян из Московской области. Они сразу начали жаловаться на службу и то, как их обманули, отправляя на фронт.
- "Умные" россияне часто самостоятельно сдаются в плен, поскольку не хотят воевать и умирать за идеи диктатора. Так, в Запорожской области оккупант, чтобы попасть в плен собственноручно преодолел водное препятствие, которое было между украинскими и российскими позициями.
- Вблизи Кременной наши защитники взяли в плен около 10 россиян. Те сразу начали жаловаться на военное руководство, которое их обмануло. Кроме того, оккупанты жаловались, что им не выплачивают ту заработную плату, которую им обещали.