У мережі з'явилися кадри, як Томов разом з групою опинилися у полоні. Його захопили 9 серпня під час спецоперації ЗСУ на лівому березі Херсонщини в районі населеного пункту Козачі Лагері, передає 24 Канал.
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Як Томова брали у полон
На опублікованих кадрах видно, що українські військові беруть у полон групу щонайменше з 5 російських розвідників на чолі з майором Томовим. Вони зв'язують їм руки, а один із захисників – знімає шеврон з російською загарбницькою символікою, літерою Z.
ЗСУ беруть в полон Томова разом з групою: дивіться відео
Опинившись у полоні, Томов відразу почав співпрацювати з українськими захисниками. Поки росіяни били на сполох через зникнення майор, той, ймовірно, здавав позиції росіян. У мережі 13 серпня з'явилися кадри, як Томов щось активно показує та позначає на карті. Цілком ймовірно, що комбат розвідників розповідав усе, що знає про загарбницькі війська росіян на лівобережжі Херсонщини.
Томов у полоні розповів усю правду про російських військових. Так, він бідкався, що у його батальйоні дуже багато відмовників – так званих 500-тих. Також у них втрати станом наближались до 25%.
Росіяни у полоні: останні новини
- Під Бахмутом українські захисники взяли у полон двох росіян з Московської області. Вони відразу почали бідкатися на службу й те, як їх обдурили, коли відправляли на фронт.
- "Розумні" росіяни часто самостійно здаються в полон, оскільки не хочуть воювати й помирати за ідеї диктатора. Так, у Запорізькій області окупант, аби потрапити в полон власноруч подолав водну перешкоду, яка була між українськими й російськими позиціями.
- Поблизу Кремінної наші захисники взяли у полон близько 10 росіян. Ті відразу почали скаржитися на військове керівництво, яке їх обдурило. Крім того, окупанти бідкалися, що їм не виплачують тієї заробітної плати, яку їм обіцяли.