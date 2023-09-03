У мережі з'явилися кадри, як Томов разом з групою опинилися у полоні. Його захопили 9 серпня під час спецоперації ЗСУ на лівому березі Херсонщини в районі населеного пункту Козачі Лагері, передає 24 Канал.

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Як Томова брали у полон

На опублікованих кадрах видно, що українські військові беруть у полон групу щонайменше з 5 російських розвідників на чолі з майором Томовим. Вони зв'язують їм руки, а один із захисників – знімає шеврон з російською загарбницькою символікою, літерою Z.

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Опинившись у полоні, Томов відразу почав співпрацювати з українськими захисниками. Поки росіяни били на сполох через зникнення майор, той, ймовірно, здавав позиції росіян. У мережі 13 серпня з'явилися кадри, як Томов щось активно показує та позначає на карті. Цілком ймовірно, що комбат розвідників розповідав усе, що знає про загарбницькі війська росіян на лівобережжі Херсонщини.

Томов у полоні розповів усю правду про російських військових. Так, він бідкався, що у його батальйоні дуже багато відмовників – так званих 500-тих. Також у них втрати станом наближались до 25%.

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