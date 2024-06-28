Мгновенная встреча: о чем могли общаться Орбан с Зеленским

27 июня камеры зафиксировали, как между собой эмоционально дискутировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Детали разговора пока неизвестны, но есть определенные предположения.

Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева в Украине Тибор Томпа, отметив, что венгерская пресса уже писала об этой мгновенной встрече. Так отмечали, что разговор инициировал сам Орбан.

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О чем могли говорить

Как отметил Томпа, в венгерской прессе также указали, что Орбан не соглашался с позицией Зеленского. А украинский президент – с позицией венгерского премьер-министра. Но в этом ничего странного нет.

Пока конкретных деталей, о чем именно общались Орбан и Зеленский, не сообщали. Есть предположение, что это мог быть достаточно общий разговор. Вероятнее всего, там не обсуждали 11 пунктов, которые недавно выдвинула Венгрия для Украины.

Вряд ли они общались на философские темы. Думаю, что Орбан подходил к нашему президенту сказать, что Венгрия отстаивает так называемую позицию "мира, а не войны". Конечно, это нонсенс. Это всего лишь прикрытие той политики Орбана, которая настроена против Украины и всей Европы и цивилизованного мира,

– сказал Томпа.

Разговор Зеленского и Орбана: коротко