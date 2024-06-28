Про це 24 Каналу розповів очільник угорської громади Києва в Україні Тібор Томпа, зауваживши, що угорська преса вже писала про цю миттєву зустріч. Так зазначали, що розмову ініціював сам Орбан.

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Про що могли говорити

Як наголосив Томпа, в угорській пресі також вказали, що Орбан не погоджувався з позицією Зеленського. А український президент – з позицією угорського прем'єр-міністра. Але в цьому нічого дивного немає.

Наразі конкретних деталей, про що саме спілкувалися Орбан і Зеленський, не повідомляли. Є припущення, що це могла бути досить загальна розмова. Найімовірніше, там не обговорювали 11 пунктів, які нещодавно висунула Угорщина для України.

Навряд чи вони спілкувалися на філософські теми. Думаю, що Орбан підходив до нашого президента сказати, що Угорщина відстоює так звану позицію "миру, а не війни". Звісно, це нонсенс. Це всього лиш прикриття тої політики Орбана, яка налаштована проти України та всієї Європи та цивілізованого світу,

– сказав Томпа.

Розмова Зеленського та Орбана: коротко