В Томске развесили мишени с Зеленским и Байденом: детей учили по ним стрелять

Кремлевская пропаганда пробила очередное дно. В Томске россияне повесили на детском фестивале мишени с портретами лидеров.

В Томске под видом детского фестиваля провели пропагандистское мероприятие. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.

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Что произошло на "фестивале"

Местный филиал всероссийской общественной организации ветеранов войны провел "детский фестиваль" в одном из томских техникумов. Очевидно, там кремлевские пропагандисты приучали юных россиян к войне и ненависти к Украине, а также ко всему западному.

Организаторы устроили в спортзале тир. Они развесили на футбольных воротах мишени с портретами лидеров. Томским детям предлагали стрелять по фотографиям президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джозефа Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Соцсетями распространяются кадры с места событий. На видео можно увидеть и услышать, как люди, которых не видно в кадре, стреляют шариками и пытаются попасть по портретам.

В Томске детям давали стрелять по мишеням с Байденом и Зеленским: смотрите видео

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