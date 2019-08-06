Топ-4 фигуранта самых громких расследований, которые попали в новую Верховную Раду

Вместе с большим количеством новых лиц в парламент попали и те политики, которые нередко фигурировали в антикоррупционных расследованиях. Журналисты программы "Наши деньги" решили напомнить о самых громких скандалах, связанных с нардепами Верховной Рады девятого созыва.

Антон Яценко

► Благодаря городу Умань, а точнее его жителям, которые отдали за Антона Яценко свои голоса, он попал в новый парламент.

Одиозный нардеп Антон Яценко еще в 2018 году решил воспользоваться новым требованием специалистов по оценке имущества. Тогда они заставили сдавать отчеты в Фонд госимущества с помощью сайтов-"посредников". Процедура оказалась платной, а сайты – связаны между собой.



Антон Яценко

Тогда Фонд госимущества запустил Единую базу данных отчетов об оценке – систему, которая должна побороть рынок "черной оценки" и не дать украинцам уклоняться от налогов. Впоследствии парламент прямо в Налоговый кодекс вколотил "реформу" изменений в процедуре оценки, которые к налогообложению не имеют отношения.

В чем заключается афера?Между оценщиком недвижимости и Фондом госимущества в закон всучили посредника – электронную площадку (ЭП). С тех пор оценщик должен был посылать свои отчеты на сайт посредника. А потом тот передавал его в базу. Ранее оценщики тоже отчитывались Фонду, но напрямую и бесплатно, через портал, который администрировал сам Фонд. А новые площадки оказались платными. Причем платить приходилось дважды: раз оценщикам, чтобы зарегистрировать каждый отчет, и еще раз – нотариусам, просто за то, чтобы посмотреть есть ли он в базе.

Площадки не предоставляют никакого сервиса, кроме пересылки ваших данных из одной точки в другую. Это как почтовый ящик,

– пояснил оценщик Андрей Филин.

Больше об аферах Антона Яценко – читайте здесь.

Андрей Деркач

► Именно Сумская область делегировала в парламент своего главного феодала – Андрея Деркача.

Напомним, 42 гектара заповедной земли между озерами Конча и Заспа, стоимостью в десятки миллионов долларов, с 2010 года оказались в собственности окружения бывшего внефракционного народного депутата Андрея Деркача.



Андрей Деркач

Формально заповедная земля между озерами принадлежит четырем лицам, трое из них имеют крепкие связи с семьей Деркача. 7,5 гектара – у Юрия Берка. У него совместный бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой и помощником Деркача Дмитрием Ковальчуком. Еще почти 4 гектара у Елены Миронюк. Ее муж – в прошлом тоже помощник нардепа Деркача. Самый большой массив заповедной земли, почти 26 гектаров – у действующего помощника нардепа Антона Симоненко.



Окружение Деркача, которое владеет землей

Отдала заповедные 42 гектара в частные руки в 2010 году Обуховская райгосадминистрация. Тогда эта земля была разделена на 23 части для 23 человек, которые должны были бы вести здесь сельское хозяйство. Среди лиц, которые бесплатно получили землю на первом этапе, уже тогда были в основном люди из окружения Деркача.

О том, как Деркач получил 42 гектара заповедной земли – читайте здесь.

Андрей Иванчук

► Фигурант многих антикоррупционных расследований Андрей Иванчук победил в округе на Ивано-Франковщине.

25 мая 2017 года работа фитнес-центра "Софийский", (в центре Киева напротив Министерства юстиции), была заблокирована представителями Государственной исполнительной службы, полиции и неизвестными людьми "спортивной внешности". Помещение забаррикадировали в рамках исполнительного производства по истребованию недвижимости в пользу компании "БФ Групп". Соучредитель "Софийского" Ирина Рябченко заявила о рейдерском захвате со стороны "БФ Групп" и народного депутата от НФ Андрея Иванчука.



Андрей Иванчук

Подробнее о рейдерском захвате и роли в нем Иванчука – читайте здесь.

Максим Ефимов

► Самовыдвиженец на одномандатном округе Максим Ефимов прославился тем, что прибрал в руки легендарный объект Януковича – вертолетную площадку.

В 2017 году выставочный центр "Парковый" получил нового владельца. Им оказался уроженец Краматорска Сергей Московский, приближенный к народному депутату БПП Максиму Ефимову. Нардеп Ефимов рассказал, что 20 лет знает Московского и это человек, которому он доверяет. Политик настаивает, что "Парковый" приобрел именно Московский. Однако признал, что сам планировал купить комплекс с вертолетной площадкой, но побоялся понести репутационных потерь.



Максим Ефимов

Больше о завладении вертолетной площадкой Януковича – читайте здесь.