Топ-4 фігуранти найгучніших розслідувань, які потрапили до нової Верховної Ради

Разом з великою кількістю нових облич до парламенту потрапили й ті політики, які нерідко фігурували в антикорупційних розслідуваннях. Журналісти програми "Наші гроші" вирішили нагадати про найгучніші скандали, що пов'язані з нардепами Верховної Ради дев'ятого скликання.

Антон Яценко

► Завдяки місту Умань, а точніше його мешканцям, які віддали за Антона Яценка свої голоси, він потрапив до нового парламенту.

Одіозний нардеп Антон Яценко ще у 2018 році вирішив скористатися новою вимогою спеціалістів з оцінки майна. Тоді вони змусили здавати звіти до Фонду держмайна за допомогою сайтів-"посередників". Процедура виявилась платною, а сайти – пов'язані між собою.



Антон Яценко

Тоді Фонд держмайна запустив Єдину базу даних звітів про оцінку – систему, яка мала побороти ринок "чорної оцінки" і не дати українцям ухилятися від податків. Згодом парламент прямо в Податковий кодекс вгатив "реформу" змін у процедурі оцінки, які до оподаткування не мають стосунку.

У чому полягає афера?Між оцінювачем нерухомості та Фондом держмайна у закон втулили посередника – електронний майданчик (ЕМ). Відтоді оцінювач мав надсилати свої звіт на сайт посередника. А потім той передавав його в базу. Раніше оцінювачі теж звітували Фонду, але напряму і безкоштовно, через портал, який адміністрував сам Фонд. А нові майданчики виявилися платними. При чому платити доводилося двічі: раз оцінювачам, щоб зареєструвати кожен звіт, і ще раз – нотаріусам, просто за те, щоб подивитися чи він є в базі.

Майданчики не надають ніякого сервісу, крім пересилки ваших даних з однієї точки в іншу. Це як поштовий ящик,

– пояснив оцінювач Андрій Філін.

Більше про афери Антона Яценка – читайте тут.

Андрій Деркач

► Саме Сумська область делегувала до парламенту свого головного феодала – Андрія Деркача.

Нагадаємо, 42 гектари заповідної землі між озерами Конча та Заспа, вартістю у десятків мільйонів доларів, з 2010 року опинилися у власності оточення колишнього позафракційного народного депутата Андрія Деркача.



Андрій Деркач

Формально заповідна земля між озерами належить чотирьом особам, троє з них мають міцні зв'язки з родиною Деркача. 7,5 гектара – в Юрія Берка. У нього спільний бізнес із дружиною Деркача Оксаною Тереховою й помічником Деркача Дмитром Ковальчуком. Ще майже 4 гектари в Олени Миронюк. Її чоловік – у минулому теж помічник нардепа Деркача. Найбільший масив заповідної землі, майже 26 гектарів – в чинного помічника нардепа Антона Сімоненка.



Оточення Деркача, яке володіє землею

Віддала заповідні 42 гектари в приватні руки у 2010 році Обухівська райдержадміністрація. Тоді ця земля була поділена на 23 частини для 23 осіб, які мали б вести тут особисте селянське господарство. Серед осіб, які безкоштовно отримали землю на першому етапі, вже тоді були переважно люди з оточення Деркача.

Про те, як Деркач отримав 42 гектари заповідної землі – читайте тут.

Андрій Іванчук

► Фігурант багатьох антикорупційних розслідувань Андрій Іванчук переміг в окрузі на Франківщині.

25 травня 2017 року робота фітнес-центру "Софійський", (у центрі Києва навпроти Міністерства юстиції), була заблокована представниками Державної виконавчої служби, поліції та невідомими особами "спортивної зовнішності". Приміщення забарикадували у рамках виконавчого провадження щодо витребування нерухомості на користь компанії "БФ Груп". Співзасновниця "Софійського" Ірина Рябченко заявила про рейдерське захоплення з боку "БФ Груп" та народного депутата від НФ Андрія Іванчука.



Андрій Іванчук

Детальніше про рейдерське захоплення та роль у ньому Іванчука – читайте тут.

Максим Єфімов

► Самовисуванець на одномандатному окрузі Максим Єфімов прославився тим, що прибрав до рук легендарний об'єкт Януковича – вертолітний майданчик.

У 2017 році виставковий центр "Парковий" отримав нового власника. Ним виявився уродженець Краматорську Сергій Московський, наближений до народного депутата БПП Максима Єфімова. Нардеп Єфімов розповів, що 20 років знає Московського і це людина, якій він довіряє. Політик наполягає, що "Парковий" придбав саме Московський. Однак визнав, що сам планував купити комплекс із вертолітним майданчиком, але побоявся зазнати репутаційних втрат.



Максим Єфімов

Більше про заволодіння вертолітним майданчиком Януковича – читайте тут.